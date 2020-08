Gefährlicher Überholvorgang

Bad Mergentheim.Ein gefährliches Überholmanöver ereignete sich am späten Freitagnachmittag, gegen 17 Uhr, auf der B 290. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Renault in Richtung Herbsthausen. Auf einer dortigen Geraden setzte dieser zum Überholen eines weißen Pkw an. Hierzu scherte der Renault auf die Gegenfahrbahn aus. Zu diesem Zeitpunkt näherte aus der Gegenrichtung ein Lkw. Der 36-jährige Lkw-Lenker reagierte sofort und leitete eine Vollbremsung ein um so einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 19-jährige Renault-Fahrer vollendete seinen Überholvorgang und scherte kurz vor dem Lkw wieder auf seine Fahrspur ein. Zu einer Berührung zwischen Lkw und Pkw kam es nicht. Allerdings erkannte eine hinter dem Lkw fahrende VW-Lenkerin die Situation zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Die 21-jährige Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Das Polizeirevier Bad Mergentheim bittet nun Zeugen, beziehungsweise den Fahrer des weißen Pkw, welche Angaben zur Verkehrssituation machen können, sich im Revier, Telefon 07931 / 5499-0, zu melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.08.2020