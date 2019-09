Gedenktafel in Herbsthausen enthüllt

Der 300. Geburtstag von Pfarrer Johann Friedrich Mayer wurde am Wochenende in Herbsthausen gefeiert.

Herbsthausen. Vor 300 Jahren, am 21. September 1719, wurde der Pfarrer und Reformator der Landwirtschaft, Johann Friedrich Mayer, in Herbsthausen geboren.

Am 1. September wurde der neue Pfarrer-Mayer-Radweg in Kupferzell eingeweiht, jetzt folgte die Festveranstaltung in Herbsthausen. Hier wurde eine neue Gedenktafel an Mayers Geburtshaus (früher Gasthaus „Schwanen“) enthüllt.

Pfarrer im Ruhestand Gerd Gramlich erinnerte in einem Vortrag an das Leben und das Wirken von Johann Friedrich Mayer. So wie heute noch das Gasthaus das Ortsbild von Herbsthausen präge, habe es auch den jungen Friedrich geformt. Sein Vater war Gastwirt dort, Posthalter und hohenlohischer Schultheiß, die Vorfahren ebenfalls Gastwirte.

Zu seinem Pfarramt meinte Gramlich: „Johann Friedrich Mayer war ein tüchtiger Pfarrer. Zunächst vier Jahre in Riedbach, dann als Vertretungsvikar gleichzeitig vom Fürsten nach Sindringen abgeordnet. Dort scheiterte er bald im so genannten Kalenderstreit. Die Gemeinde stand zum abgesetzten Pfarrer Yelin und der evangelischen Überlieferung.“

Schließlich war Mayer 53 (!) Jahre lang Pfarrer in Kupferzell. Die Landwirtschaft beschäftigte ihn: „Bekannt geworden ist er durch wichtige Reformen in der Landwirtschaft, durch das Beispiel, das er persönlich gab und seine vielen Bücher. Die erfolgreiche Empfehlung, mit Gips zu düngen, hat ihm später den Namen ’Gyps-Apostel’ eingebracht.“

Aber das greife zu kurz, so Gramlich in seinem Vortrag: „Landwirtschaft, Gartenbau, Betriebswirtschaft, Finanzwesen, Haus- und Ofenbau, Ökonomie im weitesten Sinn, Bettel- und Fürsorgewesen waren bei ihm im Blick. In Hohenlohe und darüber hinaus hat er viel erreicht.“

Mundartpredigt

Den Festgottesdienst mit einer Mundartpredigt hielt schließlich Landesbauernpfarrer im Ruhestand Willi Mönikheim. Der Posaunenchor Wachbach sorgt für die musikalische Umrahmung.

Übrigens: Pfarrer Johann Friedrich Mayer brachte die Kartoffel nach Hohenlohe. Dementsprechend gibt es Verehrer, die an seinem Grabmal an seinem Geburtstag Kartoffeln niederlegen. Mayer musste bei seinen Reformbemühungen immer mit Anfeindungen und Widerstand rechnen. Von den Kirchen wurde der Kartoffel, wohl nicht zu Unrecht, eine aphrodisierende Wirkung unterstellt („Stärkung der ehelichen Werke. . .“).

Nach dem Festgottesdienst folgte am Wochenende in Herbsthausen ein Abendessen wie zu Mayers Zeiten mit Kartoffeln und Zwetschgenmost. TZe

