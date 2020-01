Geburtstagsspende für „Wunschmobil“

Bad Mergentheim.440 Tage ist es her, dass das „Wunschmobil unterwegs“ des Vereins der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses seinen Dienst aufgenommen hat. In Kooperation mit dem Deutschen-Roten-Kreuz-Kreisverband Bad Mergentheim erfüllt ein speziell ausgestatteter DRK-Wagen schwerkranken Patienten der Palliativstation im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim oder solchen, die vom und dem Ökumenischen Hospizdienst Bad Mergentheim betreut werden, in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Herzenswunsch.

Begeistert von der Idee

Begeistert von der Idee, stellte Veronika Fleckenstein ihren 50. Geburtstag ganz in den Dienst des „Wunschmobils unterwegs“. Durch großzügige Spenden ihrer Gäste kamen so 2500 Euro zusammen.

Schwester Maria-Regina Zohner nahm den Spendenscheck gemeinsam mit Geschäftsführer Helmut Wolf sichtlich gerührt entgegen. „Ich bin gerade sehr ergriffen. Ich fühle hier so viel Liebe und Engagement für Menschen, die man eigentlich gar nicht kennt. Für Menschen, die in einer besonders schweren Zeit einen kleinen Lichtblick benötigen. Im Namen all derer, die von der Spende profitieren, ein herzliches: Vergelte es Gott!“, bedankte sich die Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim.

Besondere Anschaffungen

Dass viele künftige Patientinnen und Patienten von der Spende etwas haben werden, führte Helmut Wolf näher aus: „Mit dem Geld werden wir das Wunschmobil buchstäblich aufmöbeln. Wir möchten gern Wechselvorhänge und ein spezielles Bett samt Bettzeug anschaffen, eine kleine Musikanlage einrichten, die Decke des Wagens hübsch gestalten – eben solche Dekorationen und Innenausstattungen, die eine Fahrt für die Betroffenen gemütlicher machen.“

Erster Blick

Und noch etwas hat der Geschäftsführer Veronika Fleckenstein versprochen: Sobald alles fertig ist, sollen sie und ihr Mann die Ersten sein, die das neue „Wunschmobil unterwegs 2.0“ dann von innen sehen dürfen. ckbm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.01.2020