Gebäude gestreift und abgehauen

Bad Mergentheim.Schaden in Höhe von rund 1000 Euro verursachte ein Unbekannter vergangene Woche an einem Haus in Bad Mergentheim. Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, wurde die Gebäudefassade eines Augenoptikgeschäfts in der Burgstraße beschädigt. Vermutlich war der Fahrer eines Transporters oder kleinen Lkw von der Krummen Gasse nach rechts in die Burgstraße abgebogen und hatte dabei mit dem Heck die Hauswand beschädigt. Am Gefährt müssten dabei an der Stoßstange hinten links Streifschäden entstanden sein. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sollten diese dem Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990, mitteilen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.02.2021