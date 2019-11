Gastfreundschaft hat viele Facetten

Bad Mergentheim.Die in London geborene, in Kenia aufgewachsene und heute in Berlin lebende Autorin Priya Basil erzählte in der Buchhandlung Moritz und Lux über die vielen Facetten von Gastfreundschaft.

Ihre Übersetzerin Beatrice Faßbender moderierte den Abend. Es ging nicht nur um die Gastfreundschaft, die man seinen Nächsten gewährt – etwa wenn man sie zum Essen einlädt und mit ihnen gemeinsam einen Abend verbringt, sondern auch um Gastfreundschaft in einem umfassenderen Sinn: ein vielseitiges Geben und Nehmen, das Familie, Freunde und Fremde einschließt und in jeder Kultur etwas anders ist. Ein Abend über Politik und Kultur und über die Frage, ob es eigentlich bedingungslose Gastfreundschaft gibt.

Beatrice Faßbender stellte die richtigen Fragen – und beide lasen interessante Stellen aus dem wirklich sehr besonderen Büchlein „Gastfreundschaft” vor.

Zum Schluss des Abends stellte sie noch ihre Idee zu einem europäischen Feiertag vor. Dann ging es bei Essen und Wein zum praktischen Teil des Themas Gastfreundschaft über.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.11.2019