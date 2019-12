Gas-Wärme soll bei der Netzerweiterung unterstützen

Bad Mergentheim.„Das Naturwärmekraftwerk hat seit dem Start im Jahr 2012 eine äußerst positive Entwicklung vollzogen“, so das Stadtwerk Tauberfranken in einer aktellen Pressemitteilung.

Mit den bereits angeschlossenen Wärmekunden und der damit erforderlichen Wärmeerzeugung komme das Naturwärmekraftwerk früher als geplant an seine Kapazitätsgrenze – die bei einer Leistungsspitze von 9,1 MW thermisch erreicht ist. Rund 35 Million kWh Wärme und 6,8 Millionen kWh Strom würden regenerativ erzeugt.

Die Nachfrage sei ungebrochen hoch, deshalb habe das Stadtwerk Tauberfranken in den vergangenen zwei Jahren Alternativen für eine Erweiterung untersucht und gerechnet. Jetzt steht das Unternehmen vor der Umsetzung.

Kräftig investiert

Rund 22 Millionen Euro hat das Stadtwerk nach eigenen Angaben in den vergangenen sieben Jahren in das Naturwärmekraftwerk und den Aufbau der Fernwärmeversorgung investiert.

Inzwischen ist ein rund zwölf Kilometer langes Fernwärmenetz entstanden, an dem über 100 große, mittlere und kleinere Wärmeabnehmer angeschlossen sind und mit Wärme aus dem Naturwärmekraftwerk versorgt werden. Für die Jahre 2020 und 2021 stehen bereits Wärmekunden mit einem zusätzlichen Leistungsbedarf von zwei MW fest, Anfragen für weitere 1,1 MW liegen noch vor.

Erhöhte Versorgungssicherheit

Das Stadtwerk baut deshalb jetzt ein Heizwerk mit einem Gaskessel zur Spitzenlasterzeugung mit einer maximalen Leistung von fünf MW auf dem ehemaligen Gelände des Sägewerkes Rudolph und schafft so eine zweite Einspeisemöglichkeit in das Wärmenetz.

Dieser Gaskessel mit moderner Technik entspricht technisch einer Gasheizung in Gewerbe- oder Industriegebäuden nur etwas größer dimensioniert. Gleichzeitig werden damit eine Reihe von Gas- und Öleinzelheizungen überflüssig.

Nur an kalten Tagen

Das Heizwerk erhöhe zusätzlich die Versorgungssicherheit, da auch Wärme eingespeist werden kann, wenn die Wärmeerzeugung am Naturwärmekraftwerk ausfallen sollte oder die Zuleitung von dort unterbrochen wäre. Der Gaskessel wird allerdings nicht ständig in Betrieb sein, sie soll nur den Wärme-Mehrbedarf an kalten Tagen abdecken. Dadurch wiederum kann der Biomassekessel am Naturwärmekraftwerk in den Sommer- und Übergangsmonaten besser ausgelastet werden, so das Stadtwerk.

Und weil durch die temporäre Spitzenlast mit Erdgas im Winter auch die Auslastung des Biomassekessels von März bis Oktober erhöht wird, bleibt der Primärenergiefaktor sehr niedrig.

Der Primärenergiefaktor beschreibt die Effizienz und Nachhaltigkeit der Energieversorgung, indem er die eingesetzte Primärenergie ins Verhältnis zur abgegebenen Endenergie setzt. Je kleiner also der Primärenergiefaktor, desto effizienter ist die Energieversorgung. Bei Heizöl und Erdgas liegt dieser Primärenergiefaktor bei 1,1, bei Wärme aus dem Naturwärmekraftwerk erfreulich niedrig bei 0,11.

Die angestrebte CO2-Einsparung von rund 13 000 Tonne/Jahr durch den Betrieb des Naturwärmekraftwerkes wird erreicht und leistet einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz.

Wasserdampf entweicht

Durch die Reinigung der Rauchgase durch ein „automatisches und hocheffizientes Reinigungssystem“ enthalten diese „kaum noch Belastungen“.

Weil dadurch viele Einzelheizungen ohne Rauchgasreinigung ersetzt würden, trage das Naturwärmekraftwerk zur Luftreinhaltung in der Kur- und Badestadt bei.

Was an den Kaminen am Kraftwerk und an dem neu zu bauenden Gaskessel wahrgenommen werden kann, ist nahezu ausschließlich Wasserdampf, der bei der Verbrennung entsteht. pm

