Gäste schätzen Café nun seit 20 Jahren

Das Café Amadeus feiert seinen 20. Geburtstag. © Kurverwaltung

Bad Mergentheim.Mit einer besonderen Aktion möchte das Café Amadeus am Samstag, 14. September, mit seinen Gästen einen runden Geburtstag feiern. Seit nunmehr 20 Jahren ist das Café im runden Glaspavillon im Herzen des Kurparks beheimatet und ein beliebter Treffpunkt für Kurgäste, Besucher der Stadt und Bürger. Die Gäste schätzen die feine Auswahl an Kuchen und Torten, die man dort in schöner Atmosphäre genießen kann. Neben Kaffeespezialitäten gibt es auch kühle Getränke und herzhafte Gerichte für den kleinen Hunger. Von der oberen Etage des Cafés genießt man einen wunderschönen Ausblick auf den Kurpark und von der großzügigen Außenterrasse hat man im Sommer einen direkten Blick auf die Wasserspiele und die Kurkonzerte im Musikpavillon. Etabliert hat sich auch der Musikalische Frühschoppen, der in den Monaten Mai bis einschließlich September jeden ersten Sonntag im Monat ab 10.30 Uhr stattfindet.

Die Aktion am 14. September findet von 14.30 bis 17 Uhr statt. Der Verkaufserlös des Geburtstagskuchens geht an einen guten Zweck. Das Kur- und Salonorchester Hungarica umrahmt die Veranstaltung mit flotten Titeln. Kurdirektorin Katrin Löbbecke und Sabine Hebenstreit mit dem gesamten Café-Team freuen sich auf einen regen Besuch an diesem Nachmittag. kv

Freitag, 06.09.2019