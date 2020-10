Gänsmarkt bleibt zum Teil gesperrt

Bad Mergentheim.Der bis Samstag, 31. Oktober, geplante Verkehrsversuch in der Bad Mergentheimer Innenstadt, wird auch mit Beginn des neuen Monats zunächst übergangsweise weiterlaufen. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Modifikation

Für eine Modifikation und Anpassung der Verkehrsführung in der danach angestrebten zweiten Testphase müssen die zahlreichen Rückmeldungen, Daten-Analysen und Interessenbekundungen in den kommenden Tagen noch einmal sorgfältig abgestimmt werden, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Presseerklärung.

Somit gilt ab Sonntag, 1. November, die seit August beschilderte Verkehrsführung im historischen Stadtkern unverändert fort.

Es wird rechtzeitig bekanntgegeben, wie die Anpassungen aussehen, die die Verkehrssituation in einer zweiten Testphase optimieren sollen. stv

