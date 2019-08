Für Umweltpreis nominiert gewesen

Dem Umweltministerium war das Feuchtemessgerät der Firma Bartec eine Nominierung wert. © Bartec

Bad Mergentheim.Bartec Produkte und Systemlösungen tragen wirkungsvoll zum Schutz von Mensch und Umwelt bei. Dass diese Behauptung keine leeren Worte sind, stellt das Feuchtemessgerät Hyrophil HP unter Beweis. Denn damit lassen sich enorme Einsparungen im Energieverbrauch erzielen.

Dem baden-württembergischen Ministerium für Umwelt. Klima und Energiewirtschaft war das eine Nominierung für ihren Umwelt-Technik-Preis wert.

Prozess betrachten

Dem technischen Laien erschließt es sich nicht unmittelbar, dass man mit einem Feuchtemessgerät Energie sparen kann. Dazu muss man einen Prozess betrachten, in dem das Hygrophil HP zum Einsatz kommt.

Um Holzpellets zum Heizen herzustellen, muss das Grundlagenmaterial – Sägespäne aus der Holzverarbeitung – mit Warmluft getrocknet werden. Dieser Prozess erfordert einen extrem hohen Energieaufwand. In einem bis zu 50 Meter langen Warmluft-Bandtrockner wird in zwei bis zehn Zonen mit jeweils einem Abluftgebläse der erforderliche Trocknungsgrad der Sägespäne erzielt.

Restfeuchte

In einem ungeregelten System wird dabei viel Warmluft unkontrolliert und unnötig in die Umwelt geblasen. Das Hygrophil HP misst die Restfeuchte der Abluft so exakt, dass die Luftgebläse auf das niedrigste notwendige Abluftniveau eingestellt werden können. Dabei ist es sehr robust, wartungsarm und langlebig.

In Geld gemessen

Die jährliche Energieeinsparung beläuft sich für den Anlagenbetreiber mit einem Vier-Zonen-Trockner auf etwa sieben Millionen Kilowatt pro Stunde – in Geld gemessen auf 150 000 Euro. Noch wichtiger aber ist die Bemessung nach Umweltgesichtspunkten. Die Einsparung entspricht einer Kohlendioxidemission von 1000 Tonnen CO2 im Jahr für eine einzige Anlage dieser Art.

Am Ende kein Preisträger

Dass die Umwelt in jedem Fall gewonnen hat, tröstet laut Pressemitteilung darüber hinweg, dass es das Hygrophil HP nach seiner Nominierung für den Umwelt-Technik-Preis nicht bis unter die Preisträger geschafft hat. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019