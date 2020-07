Für Touristen, Einheimische und Firmen

Bad Mergentheim.Seit dem 1. Juni werden am Bahnhof Bad Mergentheim zur Verbesserung der individuellen Reisekette zwei E-Bikes und ein E-Auto zum Verleih angeboten. Erstmals werden an einer zentralen Mobilitätsstation im Main-Tauber-Kreis die Mobilitätsangebote Bus, Bahn, RufTaxi, Taxi mit einem E-Bike- und E-Car-Sharing kombiniert.

Das neue Sharingangebot ist ein Gemeinschaftsprojekt der Partner Ansmann AG, Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Stadt Bad Mergentheim, Stadtwerk Tauberfranken GmbH, Taubermobil Carsharing e.V., Verkehrsgesellschaft Main-Tauber mbH (VGMT) und der Westfrankenbahn.

Das neue Mobilitätsangebot richtet sich laut Landratsamt gleichermaßen an Geschäftsreisende, Tagestouristen, Kurgäste, ansässige Firmen und die Einwohner der Kurstadt. Beispielsweise können Kurgäste das E-Auto für Tagesausflüge im Main-Tauber-Kreis oder darüber hinaus nutzen, ortsansässige Firmen ihren Fuhrpark outsourcen, Touristen den Katzenberg zum Wildpark bequem mit den E-Bikes hinaufradeln oder einen Ausflug entlang des Fünf-Sterne-Radwegs durchführen.

Das E-Auto ist am Parkhaus beim Bahnhof in der Zaisenmühlstraße stationiert und ist rund um die Uhr verfügbar. Die beiden E-Bikes werden am Bahngleis 1 während der Öffnungszeiten der Mobilitätszentrale zum Verleih angeboten, also von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie an Samstagen von 8 bis 12 Uhr.

Der Verleih erfolgt im Rahmen eines stationsbasierten Systems und ist ausschließlich über die neue Taubermobil-App möglich. „Einfach die taubermobil-App herunterladen, registrieren, vor der Nutzung des PKW den Führerschein validieren, das gewünschte Fahrzeug per Handy-App öffnen und losfahren“, erläutert VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas. Am Ende der Ausleihdauer muss das Fahrzeug wieder auf dem entsprechenden Stellplatz zurückgegeben und per App verschlossen werden.

Informationen zum E-Bike- und E-Car-Sharing gibt es unter www.vgmt.de und www.taubermobil.de. Informationen zum Fahrplan und zu den Tarifangeboten des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar GmbH (VRN) gibt es rund um die Uhr im Internet unter www.vrn.de, in der kostenlosen myVRN-App sowie unter www.vgmt.de. Ebenfalls rund um die Uhr erreichbar ist die telefonische Fahrplanauskunft und Ruftaxi-Zentrale unter der Servicenummer 0621 / 1077077. Das VGMT-Team ist während der Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle Lauda oder telefonisch unter der Nummer 09343 / 62140 erreichbar.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.07.2020