„Für Solymar muss ein ’Plan B’ her“

Bad Mergentheim.Seit Mitte März sind die Bürger gehalten, „Distanz“ zu wahren. Doch „Social Distancing“ darf nicht in „politcal Distancing“ abgleiten, zumindest ist dies die Meinung des Ortsverbandes der FDP und so nutzte man die modernen Kommunikationsmethoden, um dennoch einen Meinungsaustausch unter den Mitgliedern zu pflegen. Dass auch der kommunale Haushalt der Stadt Bad Mergentheim durch die Corona-Pandemie in Mitleidenschaft geraten wird, nahmen die (Video-)Konferenzteilnehmer mit großem Bedauern zur Kenntnis. Gravierenden Einnahmeausfällen werden enorme Mehrausgaben gegenüberstehen.

Die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen mögen richtig sein, aber das Ergebnis darf nicht „gesund aber pleite“ lauten, so die Ansicht der FDP-Vertreter. Wie schnell die Suche nach Ausgewogenheit missverstanden werden könne, zeigten die Reaktionen auf Äußerungen von Wolfgang Schäuble und Boris Palmer. Die Stadt werde aufgerufen, unverzüglich einen „Corona-Haushaltsplan 2020“ aufzustellen. Auf der Einnahmenseite sei bei der Gewerbesteuer mit einem Rückgang zwischen 20 und 30 Prozent zu rechnen. Also im günstigsten Fall statt zwölf Millionen nur 9,6 Millionen Euro. Beim Gemeindeanteil an der Umsatz- und Einkommenssteuer sei mit einer Verringerung von wenigsten zehn Prozent zu rechnen, das entspricht rund 1,6 Millionen Euro. Ob die Zuweisungen des Landes in der geplanten Höhe von 20,7 Millionen Euro noch realistisch seien, sollte durch den Stadtkämmerer schnellstmöglich geklärt werden, so die FDP.

Statt der vorgesehenen Einnahmen in Höhe von 66 Millionen Euro würden bestenfalls, so die FDP, 60 Millionen Euro als Erträge zur Verfügung stehen.

Wo kann nun bei den Aufwendungen gespart werden? Aus Sicht der FDP bei einigen Investitionen: „Kreditaufnahmen bedürfen einer detaillierten Einzelbegründung. Das Projekt ’Jufa’ mit 675 000 Euro muss auf den Prüfstand. Kein neuer Grunderwerb im Jahr 2020, Einsparung 850 000 Euro. Einsparung bei der Kreisumlage, knapp eine Million Euro.“ Auf der Aufwandseite kommen zusätzliche Ausgaben zum Beispiel durch mehr Reinigungs- und Desinfektionsaufwand in Schulen und Kitas hinzu. Wenn keine neuen Baugebiete aufgemacht würden, könne der Eigenbetrieb Abwasser die entsprechend geplanten Mittel kürzen, sowie die Kreditaufnahme von 27 Millionen Euro für die nächsten vier Jahre überprüfen.

Bei der Überprüfung der Planung des Eigenbetriebs Abwasser hätten sich laut FDP einige Fragen ergeben: „In der Aufstellung der Kredite des Eigenbetriebes Abwasser betrug der Ursprungsbetrag für den Kredit der Landesbank in der Aufstellung 2019: 21,9 Millionen Euro mit einem Zinssatz von 3,47 Prozent. In der Aufstellung des Haushaltplanes 2020 dagegen ist der Ursprungsbetrag mit 20,9 Millionen Euro angegeben und der Zinssatz mit 3,41 Prozent. Bei dem Kredit der NRW Hypobank ist es ähnlich. Bei der Gesamtverschuldung der Ursprungsbeträge besteht in der Folge ebenfalls ein Unterschied.“

Die FDP fragt sich: „Was ist richtig? Denn dadurch verändert sich auch die Zinsberechnung und unter Umständen auch die Tilgungsleistung. Weiß die Kämmerei überhaupt wie viele Schulden die Stadt hat? Auf Seite 9 des ’Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft für das Jahr 2020’ wird festgelegt, dass mit den erwirtschafteten Abschreibungen die Kredittilgung und die Auflösungen der Ertragszuschüsse zu finanzieren sind. Dies erfordert neben der Investitionsplanung eine Kreditplanung und Abschreibungsplanung für die nächsten fünf Jahre, damit die Kreditfähigkeit überwacht werden kann. Diese Planungen fehlen von daher kann die Grenze der Neu-Kreditaufnahme nicht festgestellt werden“, so die FDP.

Für den Bereich „Solymar“ muss aus Sicht der FDP ein Plan „B“ erarbeitet werden, da durch die Schließung keine entsprechenden Einnahmen kommen und im ungünstigen Fall der Weiterbetrieb infrage gestellt ist.

Ein besonderes Anliegen des Ortsverbandes der FDP ist die Unterstützung selbstständiger Gewerbetreibender. Der Bund und das Land haben zwar eine ganze Reihe von Schutzschirmen geplant, aber dennoch dürften eine große Anzahl Selbstständiger durch den Rost fallen. Selbstständige seien unverzichtbar für eine lebendige und dynamische Gesellschaft. Die Stadt sollte daher durchaus ein Ohr für Einzelfälle haben. fdp

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.05.2020