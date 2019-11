Für Schüler der Oberstufe

Bad Mergentheim.Welcher Studiengang passt zu mir? Was kann ich, was will ich? Diese Fragen stellen sich Schüler der Oberstufe jedes Jahr von Neuem. Um Schülern die Studien- und Berufswahl zu erleichtern, bieten das Wissenschaftsministerium und das Kultusministerium das neue zweitägige Entscheidungstraining „Best“ (Berufs- und Studienorientierungstraining) für Schüler der Kursstufe (Klassenstufen 11 bis 13) an den allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien an.

Am ersten Tag des Trainings erkunden die Schüler mit Hilfe wechselnder Methoden und Arbeitsformen ihre Interessen und Fähigkeiten. Dieser Tag findet an der Dualen Hochschule (DHBW) im Schloss in Bad Mergentheim statt. Am zweiten Tag des Trainings in der Kaufmännischen Schule (KSM) Bad Mergentheim werden die Ergebnisse des Orientierungstests aufgearbeitet, Recherchemöglichkeiten aufgezeigt, noch offene Fragen zur Studien- und Berufswahl beantwortet und Wege zur Entscheidungsfindung trainiert. Schüler können sich unter www.bw-best.de für das Training anmelden. Ansprechpartnerin für Fragen ist an der Kaufmännischen Schule Annette Breitenbach, Telefon 07931 / 482650.

Die nächsten Seminare finden statt: Seminar 1: 4. und 12. Februar. Seminar 2: 5. und 13. Februar. Es sind nur noch wenige Plätze frei.

