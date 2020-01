Für moderne Technik und neue Kräfte

Für eine moderne Ausstattung der Schulen und für neue Fachkräfte zur Betreuung der Kinder in Bad Mergentheim sprach sich der Verwaltungsausschuss aus.

Bad Mergentheim. Es war eine schnelle Sache, zumindest, was den öffentlichen Teil der Verwaltungsausschusssitzung am vergangenen Donnerstagabend im Neuen Rathaus betraf. In knapp 25 Minuten fassten die Räte jeweils einstimmig durchaus zukunftsweisende Beschlüsse, die allerdings noch vom Gemeinderat bestätigt werden müssen.

Lange haben sie gewartet, die Kopernikus-Realschule (KRS) und das Deutschorden-Gymnasium (DOG). Nicht auf Godot, sondern auf interaktive Tafeln. KRS-Direktor Heiko Knebel hatte deshalb schon einen Brandbrief an die Stadtverwaltung geschrieben. So war verständlich, dass Knebel und sein DOG-Kollege Christian Schlegl, ergänzt um Karin Endres, die Geschäftsführende Schulleiterin der Stadt und Leiterin der Lorenz-Fries-Schule, der Sitzung mit Interesse folgten. Ging es doch im Tagesordnungspunkt 1 um die Beschaffung dieser neuartigen Tafeln samt dem dazugehörigen Hard- und Software-Paket.

Sechs Geräte plus Zubehör bekommt das DOG und zwölf die KRS, die aber weiteren Bedarf hat; insgesamt will die KRS 35 interaktive Tafeln.

Dass es (zu) lange dauert(e), bis Verwaltung, Ausschuss und Gemeinderat die Sache abhaken können, monierte Thomas Tuschhoff (Grüne). Und dass Bildung wichtig ist und die Ausstattung der Schulen der Stadt „up to date“ sein müssen, betonten auch die die weiteren Redner. Andreas Lehr (CDU), Klaus-Dieter Brunotte (SPD) und Wolfgang Herz (CDU) begrüßten die Anschaffung und verwiesen darauf, dass die Stadt viel Geld investiere, aber alle Schulen diese Lehrmittel in ausreichender Anzahl bräuchten. Für die jetzt vorgesehene Anschaffung der 18 interaktiven Tafeln samt Zubehör sind keine neuen Haushaltsmittel nötig, da 2019er-Restmittel der beiden Schulen auf das laufende Haushaltsjahr übertragen wurden – 50 000 Euro für das DOG und 69 800 für die KRS. Zudem sind, wie die Sitzungsvorlage darlegte, weitere Restmittel aus 2019 verfügbar, außerdem ist ein 80-Prozent-Zuschuss aus Mitteln des Digital-Schule-Pakts möglich. Das günstigste Angebot machte die Firma Prowise aus Köln mit brutto 107 528,40 Euro. Geld sparen soll die Garantieverlängerung auf acht Jahre. Damit ist zunächst kein Wartungsvertrag nötig; defekte Geräte werden zum Lieferanten geschickt und dort repariert oder ausgetauscht.

Neues Angebot an der EPE

Kurz sowie mit einmütig gefasster Zustimmung verliefen auch die beiden weiteren Tagesordnungspunkte: Zunächst ging es um die Finanzierung von fünf weiteren „PIA“-Ausbildungsstellen – das Buchstabenkürzel steht für „praxisintegrierte Erzieherausbildung“. Wegen des anhaltenden Fachkräftemangels will die Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung (EPE) ab September den neuen Ausbildungszweig „PIA“ anbieten. Dieser unterscheidet sich zur herkömmlichen Erzieherausbildung darin, dass die Schüler drei Tage in der Woche in der Schule sind und zwei Tage Praxis haben. Und: PIAs bekommen Gehalt, weshalb sie keinen Anspruch auf Schulferien, sondern auf Urlaub haben; einen Teil der Sommerferien verbringen sie in der jeweiligen Einrichtung.

Auf den Stellenschlüssel werden PIAs mit zehn Prozent angerechnet. Diese Ausbildung genießt einen sehr guten Ruf, da die angehenden Erzieher viel Praxiserfahrung mitbringen. Allerdings hat die EPE die Sorge, dass ohne weitere Stellen beziehungsweise deren Finanzierung die Klasse nicht zustande kommt. Die Träger der Kindertagesstätten würden gerne PIAs anstellen, allerdings sind in der Fortschreibung der Bedarfsplanung 2017 bis jetzt nur drei solcher Stellen genehmigt und nur eine besetzt, wie der Sitzungsvorlage zu entnehmen war. Angesichts des Fachkräftemangels will und muss die Stadt reagieren.

Mit fünf weiteren PIA-Stellen, also insgesamt acht, würde Bad Mergentheim als größte Stadt des Landkreises immerhin die Hälfte der Ausbildungsstellen finanzieren, betonte Oberbürgermeister Udo Glatthaar. Erfreulich ist, dass durch die zusätzlichen PIA-Stellen im laufenden Jahr keine Kosten anfallen, selbst wenn die städtischen Kitas eine solche Kraft einstellen. Grund: Die Ausbildung beginnt im September, somit entstehen zwar Kosten für vier Monate, die allerdings erst 2021 abgerechnet werden. Sollten Kirchen und andere Träger eine PIA anstellen, fallen die dadurch entstehenden Kosten ebenfalls erst 2021 im Rahmen der Betriebskostenabrechnung an.

Die Stadtarchivarin Christine Schmidt möchte ab September ihren Ruhestand antreten. Die Wiederbesetzung der dem Fachbereich „Kultur- und Tourismusamt“ zugeordneten Stelle ist „im Interesse einer geordneten Aufbewahrung, Nutzbarmachung und Erhaltung städtischer Archivalien als öffentliche Pflichtaufgabe dringend geboten“, hieß es dazu in der Sitzungsvorlage. Der Ausschuss beschloss einstimmig, dass die Stadt neben der üblichen Ausschreibung über die Bundesagentur für Arbeit auch eine Stellenanzeige (in verkürzter Form) in der örtlichen Tagespresse und gegebenenfalls in Fachzeitschriften sowie auf der Internetseite der Archivschule Marburg veröffentlichen wird. Die gemeinderätliche Auswahlkommission soll kurzfristig im Anschluss an den Bewerbungsschluss (29. Februar) festlegen, welche Bewerber vorab zu Vorstellungsgesprächen oder direkt in die Sitzung des Verwaltungsausschusses eingeladen werden sollen. Vorstellung und Wahl sollen in nicht-öffentlicher Sitzung erfolgen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.01.2020