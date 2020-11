Für Michael Beck beginnt der zweite Ruhestand

Bad Mergentheim.Nach seinem Berufsleben engagierte sich Michael Beck stark im kirchlichen Bereich. Nun zieht er sich zurück – wenn auch nicht komplett.

Das ehrenamtliche Engagement von Michael Beck füllt ganze Ordnerreihen. In seinem privaten Arbeitszimmer erklärt er an der Sortierung in den Regalen, welche Ordner zu welchem Ehrenamt gehören. Dort abgeheftet ist meistens Finanzmaterie. Denn Becks

...