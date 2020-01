Für Kinder in Not gesammelt

Rengershausen.Die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Leonhard sind ganz schön stolz und das Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen: 1600 Euro kamen bei der Sternsinger-Aktion zusammen, mit denen Not leidende Kinder in aller Welt unterstützt werden.

18 kleine und große Könige waren in ihren prächtigen Gewändern in Rengershausen unterwegs zu den Menschen, um Segen zu bringen und um an die Türen den Segensspruch „20*C+M+B+20“, Christus Mansionem Benedicat, zu schreiben. Passend zum aktuellen Leitwort „Frieden! Im Libanon und weltweit“ stellten die engagierten Mädchen und Jungen damit klar: Sie bringen nicht nur den Segen zu den Menschen, sie sind zugleich selbst ein Segen für die Kinder dieser Welt.

Doch nicht nur Kinder im Beispielland Libanon werden auch zukünftig durch den Einsatz der kleinen und großen Könige in Deutschland unterstützt. Straßenkinder, Flüchtlingskinder, Aids-Waisen, Kindersoldaten, Mädchen und Jungen, die nicht zur Schule gehen können, denen Wasser und Nahrung fehlen, die unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten müssen oder ohne ein festes Dach über dem Kopf aufwachsen – Kinder in mehr als 100 Ländern der Welt werden jedes Jahr in Projekten betreut, die mit Mitteln der Aktion unterstützt werden.

Auch in diesem Jahr haben die Rengershäuser Sternsinger wieder eine große Kiste der erhaltenen Süßigkeiten an den Künzelsauer Tafelladen gespendet, damit auch bedürftigen Menschen vor Ort geholfen werden kann.

