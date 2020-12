Für die Tafel gesammelt

Bad Mergentheim.Der Ausschuss für Soziales der DOG-SMV sammelte vom 7. bis zum 11. Dezember Lebensmittel und Hygieneartikel für die Tafel. In der Vorweihnachtszeit ist dies am DOG schon fast zu einer Tradition geworden. Die Religions- und Ethik-Lehrerkräfte unterstützten die SMV, um die Klassen auf die Spendenaktion aufmerksam zu machen. Der Ausschuss war in dieser Zeit täglich in der 20-Minuten Pause im SMV- Raum, wo man seine Spenden abgeben konnte. Von Schokolade bis zu einer elektronischen Zahnbürste war alles dabei. Fast vier Tische wurden nur mit Spenden von Schülern gefüllt. Die Tafelspende wurde von der SMV wieder als „ein voller Erfolg“ gewertet.

