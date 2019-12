Für die Klinikseelsorge schlägt ihr Herz

Susanna Herr (48) möchte „Menschen in schweren Zeiten begleiten und ihnen etwas von der Liebe Gottes weitergeben“. In der Caritas-Krankenhaus-Kirche feierte sie am Freitag ihre Investitur.

Bad Mergentheim. „Ein schönes Nikolausgeschenk für das Caritas und die Diabetesklinik, für die Kirchengemeinde, für den gesamten Bezirk“ sei der Dienstantritt der neuen Krankenhaus-Pfarrerin. Das

...