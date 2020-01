Für die Gartenschau geworben

Bad Mergentheim.Mit einem Besucherrekord von 90 000 Reiselustigen bereits am ersten Wochenende ist in Stuttgart die Urlaubsmesse „CMT“ gestartet. Mit dabei: die Stadt Bad Mergentheim mit großer Präsentation, Weinkultur und der neuen Landesgartenschau-Konzeption.

Die Landesgartenschau-Bewerbung wurde am „Tourismustag“ am Montag, bei dem traditionell viel politische und gesellschaftliche Prominenz auf der Messe unterwegs ist, von Oberbürgermeister Udo Glatthaar vorgestellt. Höhepunkt war der Besuch des baden-württembergischen Tourismusministers Guido Wolf, der ein Exemplar der Bewerbungsmappe überreicht bekam.

Der Minister habe sich sehr interessiert an der Weiterentwicklung der Planung gezeigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Stadt wolle bei den landespolitisch Verantwortlichen bis zur Entscheidung im Sommer Flagge zeigen und verdeutlichen, dass engagiert dafür gearbeitet werde, im dritten Anlauf den Zuschlag zu bekommen, so die Pressemitteilung weiter.

Den ganzen Tourismustag über waren auf dem geräumigen Bad Mergentheimer Messestand zudem die Weingärtner Markelsheim präsent. Der Minister probierte einen 2018er Spätburgunder, ließ sich das Konzept „Übernachten im Weinfass“ erläutern und tastete sich auch durch die „Fühlstation“ des Wildparks.

Der Wildpark ist eine der Bad Mergentheimer Einrichtungen, die ebenfalls tageweise auf der Messe präsent sind. Dazu gehören außerdem der Jakobshof Lehr sowie erstmals die Brennerei Stilling aus Markelsheim. Stadt- und Kurverwaltung sind permanent präsent und halten Informationen zu dem gesamten Erholungs- und Erlebnisangebot in Bad Mergentheim bereit. Der steigende Andrang auf der CMT macht sich auch am Bad Mergentheimer Stand bemerkbar. So berichteten die Weingärtner, dass sie fast doppelt so viele Probier-Schlückchen ausgeschenkt haben als im Vorjahr.

Unter den Messebesuchern am Stand sind in diesem Jahr besonders viele Familien. Stark nachgefragt sind neben den klassischen Erholungs- und Gesundheitsthemen besonders der Wildpark und alles rund ums Radfahren. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.01.2020