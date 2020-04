Bad Mergentheim.Ein Team der Kirchengemeinde St. Johannes Baptist Bad Mergentheim packt Geschenktütchen für Pflegekräfte. „Ich habe überlegt, wie man ihnen für die viele Arbeit danken könnte“, sagt Christian Slunitschek. Der Pastoralassistent der Kirchengemeinde kam auf die Idee, für die Pflegekräfte eine kleine Überraschung vorzubereiten. Unterstützung bekam er von einer Handvoll Personen: Kollegen aus der Seelsorge und Oberministranten. Laut dem Pastoralassistenten sind 600 Stück zusammengestellt worden. In jedem steckt auch ein Kärtchen: „Für all das, was ihr jeden Tag leistet – Danke“, heißt es darauf. Die Päckchen gehen an zwei Pflegeeinrichtungen und das Krankenhaus. Die Verteilung verläuft hausintern und somit unter Einhaltung der Corona-Sicherheitsvorschriften. kg/Bild: Kirchengemeinde

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.04.2020