Für Abzeichen kräftig trainiert

Edelfingen.Zum achten Mal wurde beim SV Edelfingen jetzt das Sportabzeichen von Prüferin Simone Bauer an 38 Absolventen übergeben. Für das Deutsche Sportabzeichen war zuvor kräftig trainiert worden.

So konnten 27 Urkunden an die Jugend (12-mal Gold, 13-mal Silber, zweimal Bronze) und elf an Erwachsene (7-mal Gold, viermal Silber) überreicht werden.

Durch die Teilnahme einiger Eltern konnte auch in diesem Jahr wieder das Familiensportabzeichen an zwei Familien überreicht werden. Im folgenden die Teilnehmer des SV Edelfingen: Bronze: Lena Wijas, Lena Öhm.

Silber: Nori Möbius, Isabella Scherer, Marielle Scherer, Paula Schmid, Simone Bauer, Lena Breitenbach, Feline Demel, Lea Hübner, Kacy Benkert, Janis Rupp, Annette Wiederroth, Markus Münig, Ronja Götz, Mia Puxler, Zoe Puxler, Mia Slomka, Mirjam Ulshöfer.

Gold: Dieter Bauer, Cornelia Helmdach, Jürgen Helmdach, Emilia Lühder, Mariella Münig, Marion Münig, Marlena Münig, Manfred Münig, Julia Wiederroth, Maria Wolpert, Lena Frey, Beatrice Rupp, Herbert Hertlein, Marie Kreß, Romy Lorenz, Bodza Magyar, Emilia Öhm, Pia Reutter, Anna Wiederroth. Auch für 2020, im Jubiläumsjahr des SV Edelfingen, steht die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens wieder fest auf dem Programm. SB

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.12.2019