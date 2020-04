Fünf Abteilungen in Kurzarbeit

Bad Mergentheim.Bei der Bad Mergentheimer Stadtverwaltung hat Oberbürgermeister Udo Glatthaar für Mitarbeiter aus insgesamt fünf Abteilungen Kurzarbeit angeordnet. Die Stadt übernimmt damit eine Vorreiter-Rolle in Baden-Württemberg.

Betroffen sind die Sachgebiete 41 (Veranstaltungsmanagement), 43 (Volkshochschule), 44 (Jugendmusikschule), 81 (Tourist-Information) sowie 66 (Freibäder). Insgesamt gehen damit 34 städtische Bedienstete in Kurzarbeit. Die Anordnung gilt in einem Umfang von 50 Prozent, rückwirkend zum 1. April und zunächst bis 30. September.

„Klares Zeichen“

„Damit machen wir deutlich, dass die öffentliche Verwaltung trotz ihrer momentanen Mehrbelastung in vielen Bereichen auch ein klares Zeichen setzt, in der Krise zu sparen. Wir gehen in allen Bereichen sehr verantwortungsvoll mit unseren Haushaltsmitteln um. Ich bin unserem Personalrat und den Mitarbeitern in den betroffenen Abteilungen sehr dankbar, dass dieser Schritt mit großem Verständnis mitgetragen wird“, sagt OB Glatthaar.

Kurzarbeit im öffentlichen Dienst ist erst seit einigen Tagen mit der Einigung auf einen entsprechenden Tarifvertrag möglich. Sie darf nur für bestimmte Verwaltungsbereiche und dort dann nur einheitlich für alle zur Anwendung kommen. stv

