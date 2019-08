Führung durch die Sonderausstellung

Bad Mergentheim.Der Deutsche Orden ist tief im Südwesten verwurzelt. Die Schlösser auf der Insel Mainau, die Kapfenburg und die Residenz in Mergentheim sind markante Zeichen für sein frühes Wirken. Schon bald nach der Gründung 1190 als Hospitalorden entstanden Niederlassungen im deutschen Raum. Aus Begeisterung für die Pflege von kranken Pilgern und verletzten Kreuzfahrern stifteten z. B. drei Brüder Hohenlohe 1219 dem Deutschen Orden umfangreichen Besitz und Rechte in und um Mergentheim. Deswegen wird 2019 das Jubiläum „800 Jahre Deutscher Orden in Mergentheim“ begangen, u. a. mit dieser Ausstellung. Rund 100 Exponate – Vertrautes wie Überraschendes – spiegeln beim Gang durch das Schloss an 20 Stationen südwestdeutsche Ordensgeschichte.

Am 29. September um 14.30 Uhr stellt Wappenexperte Wolfgang Willig die Ausstellung bei einer Führung vor. Treffpunkt ist die Museumskasse. dom

