Bad Mergentheim.Der Fotograf Roland Bauer – in Hohenlohe zu Hause – bewegt sich immer in zwei Arbeitssphären: Einerseits breitet er mit farbenprächtigen Bildern den Reichtum unserer Welt aus, andererseits zeigt er sich in seiner Schwarz-Weiß-Fotografie als Purist.

„Verhüllter Reichstag“

Er war einer von fünf Fotografen, die für Projekt „Verhüllter Reichstag“ von Christo und Jeanne Claude akkreditiert waren.

In diesem Herbst und Winter ist im Residenzschloss Mergentheim die Sonderausstellung „Mit dem Herzen sieht man besser. Roland Bauer: 50 Jahre Fotografieren in Hohenlohe und der Welt“ anlässlich des „goldenen“ Jubiläums seiner Tätigkeit als Fotograf und gleichzeitig seines 70. Geburtstages zu sehen; sie präsentiert bis Ende Februar rund 80 Fotografien zu verschiedenen Aspekten seines Werkes.

Wer sich noch intensiver mit seinen Arbeiten auseinandersetzen will, kann an Allerheiligen, 1. November, um 14.30 Uhr an der eineinhalbstündigen Führung durch die Ausstellung zusammen mit der Kunsthistorikerin Heike Uibel M.A. teilnehmen.

Anmeldung

Eine Anmeldung unter Telefon 07931 / 52212 wird empfohlen, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. pm

