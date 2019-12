Frontalzusammenstoß vor der Tankstelle

Bad Mergentheim.Drei Personen mussten nach einem Unfall am Mittwochabend in der Herrenwiesenstraße von Rettungskräften ins Caritas-Krankenhaus gebracht werden. Eine 47-Jährige wollte in ihrem Peugeot gegen 17.40 Uhr von der Straße auf das Gelände der Esso-Tankstelle einbiegen und übersah dabei vermutlich den entgegenkommenden VW eines 41-Jährigen. Beide Fahrzeuge prallten frontal aufeinander, wobei sowohl die Fahrerin des Peugeot, als auch der Lenker des VW und sein Beifahrer leicht verletzt wurden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr der Kernstadt war mit zwei Fahrzeugen und mehreren Kräften im Einsatz. Die Straße musste bis kurz vor 19 Uhr gesperrt werden. sabix/Bild: Sascha Bickel

