Frohsinn übernimmt die Regentschaft

Die Bad Mergentheimer Narren stehen in den Startlöchern. In Kürze beginnt der Vorverkauf für die Sitzungen.

Bad Mergentheim. Vor über 100 Jahren wurde in Deutschland die Monarchie, eine Jahrtausende alte Staatsform, abgeschafft. Sie lässt sich bis in das alte Ägypten zurückverfolgen, wo der Pharao als Gott verehrt wurde. Romulus stand für das römische Königtum und für noch früher darf man den Stamm Davids bei den Hebräern als eine der ersten Monarchien nennen.

Alle hatten eines gemeinsam: Sie hatten die Macht, und das Volk musste ihnen bedingungslos dienen. Das ist, Gott sei Dank, heute alles Geschichte. Die heutigen Monarchien in Europa dienen mittlerweile mehr der Repräsentation und haben alle Hände voll zu tun, ihre Stellung in der Gesellschaft zu erhalten.

Nicht so bei den Karnevalisten und den Fastnachtern, alljährlich um den 11.11. werden landauf, landab neue kleine Monarchien ausgerufen. Den ernannten Regenten soll von jedermann stets die höchste Hochachtung gezollt werden. Ein großer Hofstaat, mit Präsident und Elferrat wird bereitgestellt, um die närrischen Anordnungen der Obrigkeit fröhlich und ausgelassen durchzusetzen. Die Redner des Parlaments sollen kein Blatt vor den Mund nehmen und so manche ungeliebte Gegebenheit der Stadt oder der Region mit gehörigem Humor und durch den sprichwörtlichen Narrenspiegel beleuchten. Die Garden und Balletts sollen den zahlreichen und treuen Untertanen stets einen kurzweiligen und sehenswerten Augenschmaus bieten.

Auch die Narrengilde „Lustige Gesellen“ der Kolpingsfamilie Bad Mergentheim hält sich an diese ungeschriebenen Gesetze, an dieses einzigartige und erhaltenswerte Brauchtum.

Die hiesigen Tollitäten, das große und das kleine Prinzenpaar, laden alle Märchedoler Bürger und die Gäste der Stadt zur 59. Märchedoler Fastnacht ein. Die beiden großen Prunksitzungen finden am 8. und am 22. Februar um 20.01 Uhr im Katholischen Gemeindehaus statt. Am Sonntag, 9. Februar, zeigen die Kolpingsnarren, allein für die Senioren der Stadt, für ein Umsonst, ab 14.31 Uhr Ausschnitte aus den großen Abendprogrammen. Die Weiberfastnacht, ein Abend nur für Frauen die gerne feiern, findet am 20. Februar mit dem Spitzen-DJ „Cosmin“ statt.

Am Rosenmontag wird ab 20.01 Uhr in verrückten Kostümen das Tanzbein geschwungen. Für die Kinder ist der große Saal dann am Fastnachtsdienstag, ab 14.31 Uhr reserviert. Der gesamte Hofstaat, mit Prinzenpaar, Elferrat und Garden besucht am 23. Februar um 10.30 Uhr die Heilige Messe im Bad Mergentheimer Münster. Auch hier sind alle Gläubigen willkommen, in närrischen Kostümen, einmal eine etwas andere Heilige Messe zu erleben.

Der Kartenvorverkauf für die Prunksitzungen und Tanzabende beginnt am Samstag, 25. Januar, von 10 bis 12.30 Uhr im Kolpingheim in der Marienstraße 1. Ab dem 28. Januar gibt es die Karten dann zu den üblichen Geschäftszeiten in der Tourist-Information im Alten Rathaus. ge

