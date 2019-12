Fröhliche Weihnachten – nicht für Tiere

Leider nichts dazugelernt hat die Bad Mergentheimer Stadtverwaltung, die unter Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Udo Glatthaar in diesem Jahr zum zweiten Mal den Main-Tauber Weihnachtszirkus präsentiert.

Noch größer, noch schöner, noch „besser“, so lauten die Ankündigungen auf der Homepage und Werbeanzeigen zu diesem Event. Erneut wird aber auch wieder mit Tierdressurdarbietungen geworben, was diese Veranstaltung mitnichten „besser“ macht als im letzten Jahr.

Nein, Wildtiere gehören nicht in einen Zirkus. Viele Städte sind in den letzten Jahren mit gutem Vorbild voran gegangen und haben Zirkusauftritte mit Tier - oder Wildtierdarbietungen auf ihren kommunalen Flächen verboten. Nicht so in Bad Mergentheim. Hier sind tanzende Bären, Tiger und Elefanten-Shows oder wie für den Weihnachtszirkus annonciert Löwen und Seelöwendressuren nach wie vor Teil der jährlich gastierenden Zirkusbetriebe. Dabei steht die Haltung, der Umgang und Tierschutz bei Zirkustieren bereits seit Jahren berechtigterweise in der Kritik.

Auch wenn der tadellose Umgang und die besten Haltungsbedingungen vom Veranstalter herausgestellt werden – Wildtiere leiden unter der Haltung und Dressur in Zirkusbetrieben. Die Folgen für die Tiere sind fatal: Massive Gesundheitsschäden, schwere Verhaltensstörungen und erhöhte Sterblichkeit. Die Tiere haben dabei keine Wahl, aber wir. Boykottieren Sie derartige Zirkusgastspiele, Für Zirkusliebhaber gibt es ja trotzdem Alternativen. Betriebe wie Roncalli, Flic-Flac und Co. zeigen durch den konsequenten Verzicht von Tieren in der Manege, dass es auch erfolgreich anders geht.

Herr Glatthaar hat die Chance hier eine Veränderung zum Wohl der Tiere umzusetzen leider verstreichen lassen.

