Bad Mergentheim.Jährlich wird am dritten Advent das Friedenslicht von Bethlehem in die weite Welt gebracht. Doch dieses Jahr wird dies aufgrund der aktuellen Corona-Infektionslage nicht wie sonst stattfinden. Dennoch hat sich das Organisationsteam der vier deutschen Pfadfinderringverbände zum Ziel gesetzt, dass das Licht so viele Menschen wie möglich erreicht, ganz im Sinne des Jahresmottos „Frieden überwindet Grenzen“.

Aus diesem Grund werden sie das Friedenslicht am Sonntag, 13. Dezember, an verschiedenen Übergabestationen in ganz Württemberg verteilen. Einerseits heißt dies zwar, dass es diesmal keine gemeinsame Aussendungsfeier geben wird, andererseits kommt das Friedenslicht den Menschen entgegen. In Württemberg startet die Friedenslicht-Tour an den Übergabeorten Ulm und Stuttgart.

In Bad Mergentheim wird das Friedenslicht von den Pfadfindern vom Stamm „Hoch- und Deutschmeister“ am Sonntag im Rahmen der Abendmesse um 18.30 Uhr in die Marienkirche gebracht.

Geschlossene Grenzen gab es dieses Jahr nicht nur zwischen einzelnen Ländern. Auch die Menschen kamen und kommen pandemiebedingt an ihre Grenzen: Die einen befürchten den Verlust des Arbeitsplatzes, andere sorgen sich um die Gesundheit ihrer Angehörigen wieder andere leiden unter den physischen Kontaktbeschränkungen. Eine Gesellschaft, die sich in dieser Situation solidarisch zeigt und als Gemeinschaft zusammenhält, ermöglicht Frieden. Wenn Menschen füreinander da sind, dann lassen sich Grenzen überwinden – ob innere oder äußere. Das Friedenslicht ist ein sichtbares Zeichen für diese Solidarität und damit für den Frieden in der Welt. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.12.2020