„Fridays for future“: Wunschlisten übergeben

Bad Mergentheim.Smilla Huck, Initiatorin der „Fridays for future“-Ortsgruppe Bad Mergentheim, übergab zusammen mit ihren Mitstreitern Hannes Rosentisch (Zweiter von links) und Philipp Lutzmann (rechts) am Donnerstag, kurz vor der Gemeinderatssitzung, zwei Wunschlisten an OB Udo Glatthaar. Diese stammen von den Teilnehmern der Mergentheimer Klimaschutz-Demonstration vor den Sommerferien. Die jungen Leute appellieren an die Kommunalpolitiker auch in der Kurstadt auf breiter Front aktiv zu werden und den Umwelt- und Klimaschutz voranzutreiben. sabix/Bild: Sascha Bickel

