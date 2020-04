„Fridays for Future“: Eine-Frau-Demo auf dem Marktplatz

Bad Mergentheim.Freitag, 11 Uhr, auf dem Marktplatz. Etwas abseits der Marktstände, bei der Stadtbus-Haltestelle, sitzt Smilla Huck vor einem Blumenkübel und hält zwei Plakate vor sich. Zu erkennen ist die Jugendgemeinderätin und eifrige „Friday-for-Future“-Demonstrantin trotz ihrer Gesichtsmaske. „Drei Tage lang habe ich überlegt, ob ich und vor allem was ich machen kann“, berichtet sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Schließlich ist in Corona-Zeiten eine „richtige“ Demonstration mit vielen Leuten gar nicht (so einfach) machbar. Aber das Thema „Verantwortung für die Zukunft“ sei natürlich weiter aktuell. Und so entschloss sich Smilla Huck für eine Einzelaktion, eben eine „One-Woman-Demo“, also eine Demonstration der besonderen Art. „Nein, Handzettel verteile ich keine“, sagt sie. Angesprochen worden sei sie schon „mehrfach, und die Leute finden gut, was ich hier mache“. Ihre Botschaft ist klar: „Solidarität mit Mitmenschen und dem Planeten“ sowie „Fight every crisis“ (Bekämpft jede Krise) ist auf ihren Plakaten zu lesen. Knapp eineinhalb Stunden dauerte die Klein-Demo, und als Smilla Huck sie beendet, hat sie die weltweite Corona-Krise auf eine ganz persönliche Weise bekämpft. „Wenn Corona durch ist, werden wir auch wieder eine richtige Demonstration machen“, sagt Huck abschließend noch dem Reporter. HP/Bild: Kuhnhäuser

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020