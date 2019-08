Freundschaften noch weiter vertieft

44 Edelfinger Bürger besuchten kürzlich die Partnergemeinde Sainte-Marie-du-Mont. Die spannende Woche bot ein abwechslungsreiches Programm und intensive Begegnungen.

Edelfingen. Untergebracht waren die Reisenden bei Gastfamilien. Dort wurde man nach normannischer Art verwöhnt. Bereits am zweiten Tag stand eines der Highlights auf dem Programm: Ein Ausflug nach Honfleur.

Das ehemalige Fischerdorf an der Seine-Mündung zählt mit drei Millionen Besuchern pro Jahr zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Frankreichs. Berühmt ist der Ort für seine pittoresken Fachwerkbauten, den idyllischen alten Hafen und die Kirche Sainte Catherine aus dem 15. Jahrhundert, die komplett aus Holz besteht. Per Schiff erkundete man die Seine-Mündung erkundet und erlebte den „Pont de Normandie“ von einer völlig neuen Perspektive. Die Schrägseilbrücke mit ihrer enormen Spannweite verbindet die Haute mit der Basse Normandie.

Abgerundet wurde der Tag durch einen Besuch mit Verkostung in der Calvados-Brennerei „Domaine de la Pommeraie“ im nahegelegenen Gonneville.

Fest für die Sinne

Der nächste Tag stand den Urlaubern zur freien Verfügung in den Gastfamilien. Abends traf man sich dann zum gemeinsamen Grillen.

Der folgende Tag war ein Fest für alle Sinne. Zuerst besuchte man den den Markt in La Haye du Puits, ein riesiges Freiluftkaufhaus, auf dem Fisch, Fleisch, Käse, Wurst, Calvados, Süßigkeiten, Bekleidung, Küchenutensilien, Spielzeug und vieles mehr feilgeboten werden.

Weiter ging es ins Küstenstädtchen Portbail, wo man den Hafen besichtigte. Die Havres an der Westküste des Départements La Manche sind Salzwiesen, die sich bei den großen Springfluten vollständig mit Wasser füllen. Die Pflanzenwelt ist daher perfekt an den Wechsel von Salz- und Süßwasser angepasst. Die meisten der hier wachsenden Kräuter sind eine echte Delikatesse. Dann ging es in das „Maison du Biscuit in Sortosville-en-Beaumont“. Die Keksfabrik ist mit 500 000 Besuchern eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der Manche. Am nächsten Tag ging es von Sainte-Marie-du-Mont nach Villedieu-les-Poêles. Die kleine Stadt im Landesinneren ist vor allem für ihre Glockengießerei Cornille-Havard in ganz Frankreich bekannt. Bei einer Führung schauten die Edelfinger den Handwerkern über die Schulter. Ein kleines Exemplar soll künftig die Ortschaftsratssitzungen in Edelfingen einläuten. Am Nachmittag ging es in die Zoo von Champrepus. Der letzte Tag stand nochmals zur freien Verfügung, bevor am Abend Abschied gefeiert wurde und die Gäste die Heimreise antraten. Ein Wiedersehen wird es bereits im kommenden Jahr zum 100-Jahr-Jubiläum des SV Edelfingen geben.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.08.2019