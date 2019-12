Freude über zukunftsweisendes Projekt

Nun wurde er vollzogen, der Spatenstich für das Löffelstelzer Neubaugebiet „Hohe Äcker IV“.

Löffelstelzen. Das neue Baugebiet ist am Ortseingang in Richtung Kurstadt gelegen, direkt an der alten Würzburger Straße. In den 90er Jahren war das Gebiet ursprünglich als Sonderbaufläche „Kur“ für den eventuellen Neubau einer Schmerzklinik frei gehalten worden.

Einige der Beteiligten werden sicherlich je nach Gefühlslage an den Beginn dieser nicht leichten Geburt denken, als im September 2017 nach einer Kampfabstimmung im Gemeinderat die ersten Beschlüsse gefasst wurden, das Projekt auf den Weg zu bringen.

Im Nachhinein ist es dem damaligen Ortschaftsrat um Ortsvorsteher a.D. Egon Brand zu verdanken, dass die Ausweisung des Baugebiets doch noch ins Rollen kamm, denn ihre Hartnäckigkeit und Überzeugungskraft waren mit ausschlaggebend, dass es nun so realisiert wird.

Kreisverkehr oder nicht?

Die Diskussion entzündete sich damals an der Frage, ob ein Umbau der Kreuzung ausreicht, oder ob ein Kreisverkehr notwendig ist für die optimale und sichere Steuerung des Verkehrs dort. Hinzu kamen der zusätzliche Flächenbedarf und die Kostenfrage, denn für den Kreisverkehr – so hatte man damals berechnet– waren Mehrkosten von rund 266 000 Euro veranschlagt. Wer davon wie viel würde zahlen müssen, stand ebenfalls im Raum. Egon Brand und die damaligen Gemeinderäte Bernhard Gailing, Thomas Tremmel und Hans-Joachim Kuper plädierten mit Vehemenz für die ihrer Meinung nach sicherste und nachhaltigste Lösung für die nächsten Jahrzehnte, den Kreisverkehr. Nach langer und harter Diskussion ergab die Abstimmung dann auch eine Mehrheit für die Anbindung von „Hohe Äcker IV“ durch Kreisverkehr.

Unmut und Ärger kamen Ende Juli 2018 kurzzeitig beim Ortschaftsrat auf, als man in Sachen Grunderwerb auf der Stelle trat. Doch Ende Oktober letzten Jahres standen dann alle für das Neubaugebiet benötigten Flächen zur Verfügung. Am 1. Dezember 2018 stand schließlich fest, dass das Neubaugebiet nun erschlossen werden kann, da die Anordnung der Baulandumlegung aufgehoben wurde. Dies veranlasste einen gelösten und glücklichen Egon Brand zu der Bemerkung: „Wir freuen uns sehr auf das Neubaugebiet“.

Nimmermüder Einsatz

Den nimmermüden Einsatz der damaligen Ortschaftsräte würdigte anlässlich des ersten Spatenstichs auch Ortsvorsteher Michael Müller. Der Tag des Spatenstichs sei ein großer Tag für Löffelstelzen, denn man habe lange auf dieses Baugebiet warten müssen. Dadurch seien schon einige Familien weggezogen.

Für die ca. 1100 Einwohner zählende Gemeinde sei das Baugebiet ein zukunftsweisendes Projekt, das den Zuzug von Familien fördere und Löffelstelzen an Attraktivität gewinnen lasse.

OB Udo Glatthaar schloss sich den Worten Müllers an. Löffelstelzen bekomme durch das neue Baugebiet eine hervorragende Wachstumsperspektive und durch den Kreisverkehr am Ortseingang ein ganz neues Entree.

Er hob den enormen Einsatz der Ortsverwaltung hervor, die mit ganzer Leidenschaft für „ihr“ Baugebiet „Hohe Äcker IV“ gekämpft habe.

Bewerbungen um Grundstücke seien bereits möglich, das Sachgebiet Liegenschaften der Stadt vermelde aktuell eine „starke Nachfrage“, man rechne einem schnellen Abverkauf. Im allgemeinen Wohngebiet entstünden 25 Bauplätze für Einzel- und Doppelhäuser, führte der OB aus, wobei auch Beherbergungsbetriebe und nicht störendes Gewerbe möglich seien.

Das Investitionsvolumen für diesen ersten Schritt betrage rund 2,6 Millionen Euro, die Erschließung solle bis Dezember 2020 abgeschlossen sein, danach beginne die amtliche Vermessung des Baugebietes und die Eintragung der Baugrundstücke ins Grundbuch.

Voraussichtlich im Frühjahr 2021 beginne der Verkauf. Schließlich wünschte der OB noch, dass die Arbeiten zügig und unfallfrei über die Bühne gehen werden, damit Löffelstelzen recht bald die ersten Neubürger begrüßen könne. habe

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019