Freude über gutes Ergebnis

Bad Mergentheim.Seit 2009 wird die Kurverwaltung kontinuierlich von der bundesweit wirkenden Qualitätsinitiative „Service-Qualität Deutschland“ geprüft. Diese bietet ein Qualitätsmanagementsystem in drei Stufen für Dienstleistungsunternehmen an. Die Kurverwaltung hat 2009 mit der Stufe 1 begonnen und ist seit 2012 in der Stufe 2 zertifiziert.

In dieser Stufe findet unter anderem auch ein „Mystery-Check“ statt. Als „geheimer Besucher“ überprüft dabei ein Experte aus Kundensicht die Service-Qualität und die Leistungen der Einrichtung vor Ort. Hinzu kommt auch, dass Informationen über die Homepage eingeholt, Prospektmaterial angefordert und verschiedene Testanrufe initiiert werden. „Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, in der Veranstaltungen nicht oder nur eingeschränkt stattfinden konnten, Prozesse neu strukturiert werden mussten, ist das durchweg sehr positive Ergebnis des Mystery-Checks für uns eine große Freude“, erklärt Veronika Schneider, die gemeinsam mit Luana Neugebauer für das Qualitätsmanagement bei der Kurverwaltung verantwortlich zeichnet. „Bei der diesjährigen Rezertifizierung standen vor allem die Bereiche Mitarbeiterbindung, Beschwerdemanagement und die Service-Qualität in der Gläserausgabe im Mittelpunkt“, berichtet Luana Neugebauer.

Kurdirektor Sven Dell freut sich über die erneute Zertifizierung. „Diese Auszeichnung zeigt, dass wir uns in allen Bereichen außerordentlich dafür einsetzen, Schwachstellen aufzudecken, Servicelücken zu identifizieren, Verbesserungen einzuleiten und dies nicht nur einmal tun, sondern immer und immer wieder“, verdeutlicht Dell den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der vor allem durch einen eigenen Arbeitskreis in der Kurverwaltung vorangetrieben wird.

So werden auch jährlich größere Maßnahmen beschlossen und bei der Prüfstelle eingereicht. Diese sind Ergebnisse des kontinuierlichen Prozesses mit dem Ziel die Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit weiter zu steigern. So wurden die Wegweiser im Kurpark erneuert, im Rosengarten eine Himmelsliege aufgestellt und die Möglichkeit geschaffen, Veranstaltungskarten über das Ticketportal „Reservix“ zu erwerben. Die aktuelle Zertifizierung der Kurverwaltung als Q-Betrieb ist nun bis 2023 gültig. kv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.10.2020