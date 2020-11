Freude über die hohe Auslastung der neuen Erlebnisangebote

Bad Mergentheim.„Durch die Einschränkungen und Beherbergungsverbote des vergangenen Jahres liegen die touristischen Kennzahlen deutlich unter den Werten des Vorjahres. Die geringe Auslastung der Monate März bis Mai konnte im Verlauf des Jahres nicht ausgeglichen werden“, verdeutlichte Verkehrsdirektor Kersten Hahn bei der Sitzung des Bad Mergentheimer Werbebeirats in einem Tätigkeitsbericht der städtischen Tourist-Info, den er in Vertretung für deren Leiterin Veronika Morgenroth präsentierte. Die steigenden Infektionszahlen und ihre Folgen ließen „auf eine schwierige Beherbergungssituation für die Wintermonate schließen“, so Hahn weiter.

Die politischen Entscheidungen der vergangenen Woche brachte schließlich immense Restriktionen für das Gastgebergewerbe im November mit sich.

Zwar seien Anfang des Jahres noch in einigen Betrieben Renovierungen vorgenommen worden wie etwa im Hotel Deutschmeister, Vital Hotel König oder Best Western Park Hotel, ab März seien allerdings die Investitionen aufgrund der Krisensituation und der angespannten Wirtschaftslage vieler Betriebe deutlich geringer ausgefallen als in den Vorjahren. Eine geradezu einzigartige Ausnahme stelle insofern der Edelfinger Hof dar, der seit Spätsommer Erweiterungspläne für 14 neue Gästezimmer, die Neugestaltung der Lobby, eine dauerhaft installierte Überdachung der Terrasse und zusätzliche Parkplätze baulich realisiere.

Um ein Vielfaches verstärkt habe sich insbesondere durch die Pandemie auch in der Stadt Bad Mergentheim der steigende Trend im Wohnmobilsektor und dessen zunehmende Bedeutung als lokaler Wirtschaftsfaktor. Trotz den Einschränkungen im Frühjahr sei die Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz bereits Ende September um 888 über dem Vorjahresniveau gelegen. 2014 habe man ganzjährig nur 1891 Übernachtungen verzeichnen können.

Die Wiedereröffnung des Campingplatzes „Willinger Tal“ im Juli sei dieser touristischen Entwicklung ebenso entgegengekommen wie die Attraktivierung und Schaffung einer bedarfsorientierten Erweiterungsfläche des Wohnmobilstellplatzes am Volksfestplatz, die bei den Gästen auf erhöhte Nachfrage stoße. Deshalb werde man Überlegungen für den weiteren Stellplatzausbau sowohl in der Kernstadt als auch nahe touristischer Attraktionen in Stadtteilen für die kommenden Jahre weiterentwickeln.

Als Wettbewerbsvorteil und besonderes Aushängeschild für das touristische Marketing Bad Mergentheims etabliert haben sich die Erlebnisübernachtungsangebote. Neben einem weiteren Weinfass-Komplex des Markelsheimer Jakobshof Lehrs habe der Wildpark die Pandemie konsequent als Chance genutzt sowie ausbleibenden Schullandheimaufenthalte durch Beherbergungen von Individualreisenden zum Beispiel in Tipis, Trapperhütten, Wolfswagen oder anderen Erlebnisangeboten entgegengesteuert. Auch der Campingplatz habe mit zusätzlichen Angeboten in Mobilheimen auf diesen Trend geantwortet. „Diese unverzüglichen Reaktionen auf die Krise hat sich durch eine hohe Auslastung der neuen Erlebnisangebote ausgezahlt“, konstatierte der Bad Mergentheimer Verkehrsdirektor.

Ab dem 1. Juli konnten die täglichen Stadtführungen als auch Gruppen- und Themenführungen nach einer etwa 3,5-monatigen Pause unter Wahrung entsprechender Hygienemaßnahmen wieder aufgenommen werden. Während sich die Teilnehmerzahlen bei den Tagesführungen mit fast 1500 Besuchern (bis 30. September/Vorjahr: 2390) zumindest einigermaßen erholen konnten, gab es bei den Gruppenführungen vor allem aufgrund anhaltendem Mangel an Bus-/Gruppenreisen drastische Rückgänge.

Ein Plus von über 72 000 Besuchern und 18,5 Prozent im Vergleich zu 2019 konnte Hahn hingegen für die Nutzung der Homepage der Stadt Bad Mergentheim vermelden. Damit habe sich der Trend einer steigenden Nutzung der städtischen Internetangebote weiter fortgesetzt. Speziell von 58,8 auf 62,1 Prozent gestiegen sei der Anteil von mobilen Endgeräten wie etwa Smartphones oder Tablets. „Die Seiten, die am häufigsten von Homepagebesuchern aufgerufen werden, sind weiterhin vorwiegend touristisch ausgerichtet“, verdeutlichte er. Dies belege abermals, wie elementar das Internet als Werbe- und Kommunikationsmedium für die Interessenten und Gäste sei. Andererseits erfreue sich auch nach wie vor Info- und Stadtführungsmaterial im Printbereich insbesondere von vor Ort anwesenden Gästen einer relativ hohen Nachfrage.

Als wesentlichen Höhepunkt der Tourismusangebote im laufenden Jahr bezeichnete Hahn die Ausstellung mit Cartoons von Uli Stein im städtischen Kulturforum, die aufgrund der hohen Nachfrage und Frequentierung bis Mitte Oktober verlängert wurde. Insgesamt habe die Schau mit dem Titel „(M)Ausstellung“) über 11 000 Besucher und eine begleitende Gewinnspielaktion mehr als 1000 Teilnehmer gezählt. Für das kommende Jahr stellte der Verkehrsdirektor eine weitere Cartoon- oder Comic-Ausstellung („Etwas zum Lachen auch wieder gegebenenfalls in Coronazeiten“) in Aussicht. Derzeit stehe das städtische Kulturamt noch in Verhandlungen, Details werde man beizeiten bekanntgeben.

Für 2021 stünden nach Hahns Aussagen unter anderem folgende Aufgaben und Projekte für die Bad Mergentheimer Tourist-Information im Vordergrund, soweit dies die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie ermögliche oder sinnvoll erscheinen lasse: die Erweiterung des Wohnmobilstellplatzangebotes, die Intensivierung der Marketingkooperationen „Familienferien“ und „Weinsüden“ in Zusammenarbeit mit der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg, die Überarbeitungen des Internetauftritts und der Prospekte, Organisation und Durchführung des 8. Oldtimer Bustreffens, das Voranbringen des „Freizeitbergs“ als Zukunftsprojekt, die touristische Aufwertung des Wartturms, eine Gästeführerschulung mit speziellem Augenmerk auf Kostüm- und Themenführungen sowie Auftritte und -präsenzen bei Messen.

Im Entwurf des Haushaltsplans 2021 der Stadt Bad Mergentheim sollen nach einstimmigem Vorschlag des Werbebeirats ebenfalls wie in den Vorjahren 128 000 Euro für Öffentlichkeitsarbeit eingestellt werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.11.2020