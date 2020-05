Freude bei Kids – Überraschung gelungen

Wenn die Kids wegen Corona schon nicht in den Kindergarten dürfen, wird der Spieß einfach umgedreht. Die Erzieherinnen in Hachtel beschreiten einen neuen Weg – und der kommt glänzend an.

Hachtel. Sybilla Ziegler und Frauke Renner lieben ihren Beruf als Erzieherinnen, der für sie mehr Berufung ist. Was ihnen zurzeit allerdings sehr fehlt, sind jene 22 Kinder, die die Räumlichkeiten des katholischen Kindergartens in dem Bad Mergentheimer Stadtteil jeden Tag mit viel Leben und ihrer Fröhlichkeit füllen. Aufgrund der Coronakrise ist die Einrichtung nämlich bereits seit Mitte März geschlossen – und ein Zeitpunkt, an dem alle wieder versammelt sind, steht derzeit noch in den Sternen.

„Uns allen fehlen die Kinder sehr“, sagen Ziegler und Renner unisono und machen aus der Not gewissermaßen eine Tugend.

„Wenn die Kinder schon nicht zu uns kommen können, gehen wir ganz einfach zu ihnen“, lautet die Devise.

Jeder wird einmal besucht

„Für uns ist es sehr wichtig, in dieser Zeit den Kontakt zu den Kindern zu suchen, denn wir sind wie eine große Familie“, macht Kindergartenleiterin Sybilla Ziegler im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten klar. Die 50-Jährige und ihre Kollegin haben sich nämlich auf die Fahnen geschrieben, jedes Kind zu besuchen. „Und so schnappen wir uns die Gitarre und fahren an jedem Tag in der Frühe zu zwei Familien und begrüßen Kinder und Eltern mit einem Guten-Morgen-Lied.“ Und diese Idee habe förmlich eingeschlagen wie eine Bombe. „Wir wollten das machen, auch wenn wir vielleicht etwas schräg singen sollten“, lacht Ziegler verschmitzt.

Die Auftritte sind allerdings alles andere als schräg. Bei Regen, Wind und Sonnenschein nehmen Ziegler und Renner Aufstellung – und werden schon von den Kindern und ihren Eltern freudig erwartet. Alle lassen sich von der guten Stimmung anstecken, klatschen und singen eifrig mit. Die Kids tauen richtig auf – und sind die Erzieherinnen erst mal da, werden gleich die gesamten Spielsachen und die Haustiere präsentiert. Die Eltern sind sichtlich begeistert über so viel Engagement und Eigeninitiative der Kindergartenleitung, „die nicht selbstverständlich, aber sehr willkommen ist“, wie eine Mutter bei einem Hausbesuch in Herbsthausen betont.

Willkommene Abwechslung

Doch nicht nur die frühmorgendlichen Visiten bei den Kids, die aus Hachtel, Rot, Dörtel, Wachbach, Schönbühl und Herbsthausen kommen, finden großen Anklang und sind eine willkommene Abwechslung im von Corona geprägten Alltag, in dem die Kindergartenkinder in ihrem Bewegungsdrang stark eingeschränkt sind.

Denn darüber hinaus drehen Sybilla, Frauke und Co. auch regelmäßige Videofilme, die via WhatsApp an die Eltern verschickt werden. „Einmal lesen wir eine Geschichte vor, singen Lieder, ein anderes Mal machen wir Fingerspiele oder geben Basteltipps“, sagt Frauke Renner, die zusammen mit Sybilla Ziegler noch von Sascha Zeitler, Inge Kauffmann und Monika Herold tatkräftig im Kindergarten unterstützt wird. Und diese Filmchen seien der Renner und stark nachgefragt. Da könne es schon mal sein, dass sich die Kinder bei ihren Eltern erkundigten, ob denn inzwischen wieder eine Botschaft auf dem Smartphone eingetroffen sei.

Die Zeit überbrücken

„Mit diesen Maßnahmen wollen wir die Zeit überbrücken, bis es endlich wieder losgeht“, sagt Leiterin Sybilla Ziegler abschließend. Und selbst wenn es noch einige Zeit dauern sollte, „uns fällt bestimmt noch viel ein, wie wir mit den Kindern in Kontakt bleiben können.“ Denn ihre Schützlinge seien das Salz in der Suppe ihrer Arbeit.

