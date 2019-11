Bad Mergentheim.100 Prozent unbegrenzte Freiheit und pures Leben kann man in dem Vortrag des Fotografen Martin Leonhardt erleben.

Er hat eine große Reise um die Welt ohne zeitlichen Horizont und ohne festes Ziel unternommen. Die erste Etappe führte ihn auf abenteuerlichen Wegen mit dem Motorrad durch Südamerika. Bildgewaltig, spannend, äußerst kurzweilig und emotional, so erzählt der Fotograf seine Geschichte. Die Fahrt ist geprägt von großer Spontanität und unerwarteten Ereignissen, hunderten Nächten in freier Natur, zufälligen Begegnungen und der stetigen Neugier, fremde Länder und die dortigen Menschen zu verstehen. Seine Reise führte ihn vom Atlantik zum Pazifik, von 0 auf 6000 Meter, von eiskalt bis tropisch heiß. Im verrückten Zickzackkurs verstrichen die Jahre. Nach 100 000 Kilometern und 3,5 Jahren stellte er dann fest, dass die große Reise eigentlich erst begonnen hat. Den Vortrag „100 000 Kilometer Südamerika – Menschen, Augenblicke, Abenteuer“ kann man am Donnerstag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr im Kurhaus-Großer Kursaal verfolgen. Karten gibt es an Reservix Vorverkaufsstellen, im Haus des Gastes im Kurpark und bei der Tourist-Information am Marktplatz sowie an der Abendkasse.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019