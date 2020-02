Frédéric Chopin so nah wie nie erlebt

Beim Auftaktabend der Klassikreihe der VHS drehte sich alles um Frédéric Chopin. Ein Wechsel aus Klavierspiel und Vortrag brachte den Virtuosen den Zuschauern so nahe wie nie.

Bad Mergentheim. Die Reihe ist ein echter Coup: Mit einem dreistündigen Vortrags- und Konzertabend eröffnete der in Bergisch Gladbach lebende Pianist und Musikwissenschaftler Roman Salyutow höchst eindrucksvoll, lebendig und unterhaltsam die neue VHS-Klassikreihe „Das Schaffen der großen Komponisten.“

Die VHS unter ihrem Leiter Matthias Strack hat sich gemeinsam mit den Kooperationspartnern Deutschorden-Gymnasium, Jugendmusikschule und der Buchhandlung Moritz und Lux nicht weniger vorgenommen, als die Hürden zur oft als elitär empfundenen Klassischen Musik abzubauen, die so manchen schon vor einem Konzertbesuch zurückschrecken ließen.

Den Auftakt bildete die Musik Frédéric Chopins (1810-1849). Der Komponist, so der aus Leningrad stammende 36-jährige Referent, international gefragter Pianist und promovierter Musikwissenschaftler, spreche alle an und genieße generationsübergreifende Liebe – ein seltener Fall in der Musikgeschichte. Deshalb widmet Pianist Salyutov in seiner 2008 von ihm ins Leben gerufenen Reihe zum Schaffen großer Komponisten den ersten Abend immer dem aus Polen stammenden Romantiker, der sich wiederum der Klaviermusik widmete wie kaum ein anderer.

Das Genie erkannt

Robert Schumann (1810-1956), Komponist, Dirigent und strenger Musikkritiker, erkannte das Genie und feierte Chopin als musikalischen „Dichter“, berichtet Salyutov. Mit regelrecht archäologischem Spürsinn machte sich Musikwissenschaftler Sayutov vor einigen Jahren auf die Suche nach Spuren des Komponisten, die sich in seinen Werken niedergeschlagen haben könnten. Schon als sechs bis sieben Jahre junges Wunderkind entwickelte Chopin seine ersten Kompositionen. Das erste Konzert gab er mit gerade acht Jahren. Gerade mal 20 war er, als er in die Musikhauptstadt Wien aufbrach, heimwehkrank, nachdem der polnische Novemberaufstand 1830 eine Rückkehr in die Heimat verbot.

Er war 21, als er als völlig Unbekannter in Paris ankam. Gegen das Heimweh schloss er sich anderen polnischen Emigranten an, die ihm Zutritt zu einflussreichen Pariser Salons verschafften. Sein erstes großes Konzert in Paris gab Chopin 1832. Doch was prägte den oft so melancholischen Komponisten, den Salyutov in Bildern und Hörbeispielen in der Aula des Deutschorden-Gymnasiums lebendig werden ließ? Da ist – natürlich – das Heimweh. Und da sind die Beziehungen zu Frauen. Unter anderem diejenige, wohl platonisch gebliebene, zur Sängerin Konstancja Gladkowska. Oder die immerhin bis zur Verlobung gediehene, dann aber von den Eltern der Braut hintertriebene Beziehung zu Maria Wodzinska. Und die teilweise bizarre, immerhin neun Jahre währende Beziehung mit der sechs Jahre älteren, provozierend widersprüchlichen und höchst selbstbewussten Schriftstellerin George Sand.

An Chopins Melancholie, Zerrissenheit, seinem Leiden an Heimatverlust, Liebeskummer und der durchgehend schwächelnden Gesundheit auf der einen Seite aber auch den heiteren, ganz leichten, schwebenden Momenten auf der anderen, ließ der Musikwissenschaftler Salyutov das Publikum anhand von Berichten Bildern, Zitaten und Aufführungsmitschnitten großer Pianisten teilnehmen, ehe er nach kurzer Pause am Yamaha-Flügel des Deutschorden-Gymnasiums selbst Chopin zum Erklingen brachte. Ein veritables, gut einstündiges Chopin-Konzert mit eingestreuten Erläuterungen erlebten da die rund 80 Besucher, die den „Dichter am Klavier“ so ganz neu und unglaublich frisch.

Beziehung aufgebaut

Nahezu drei Stunden mit Chopin: Wer zuvor noch keine Beziehung zu diesem Komponisten gehabt haben sollte, hat spätestens jetzt einen Bezug zu Leben und Werk des großen Klavierkomponisten der Romantik geknüpft. Und wer Salyutov als Pianisten noch nicht kannte, wird auch ihn nicht vergessen: unvergleichlich virtuos, technisch brillant und ungeheuer ausdrucksstark.

Der Schlussapplaus lässt darauf schließen, dass sich kaum einer die nächste Veranstaltung der neuen VHS-Klassik-Reihe entgehen lassen wird.

Zu der lädt die Volkshochschule für Donnerstag, 12. März, wieder in die Aula des Deutschorden-Gymnasiums ein, wo sich passend zum Jubiläumsjahr alles um Ludwig van Beethoven drehen wird. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

