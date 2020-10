Bad Mergentheim.Was haben Frauen in einem Ritter- beziehungsweise in einem klerikalen Orden zu suchen? Deutschordensschwester M. Gratia Rotter OT, seit 2018 Generalsekretärin im Deutschen Orden, befasst sich in ihrem Vortrag „Frauen im Deutschen Orden“ an diesem Mittwoch um 19 Uhr mit diesem Thema. Die Veranstaltung des Vereins Deutschordensmuseum findet in der Wandelhalle statt.

Gewisse Bedeutung

Schon der Blick auf die Ordenspatronate Maria und Elisabeth zeigt, dass das weibliche Element im Deutschen Orden durchaus eine gewisse Bedeutung hat. Neben der Geschichte des Schwesterninstituts im Deutschen Orden sollen dann aber auch exemplarisch einzelne Schwestern aus verschiedenen Provinzen des Ordens in ihrer Lebens- und Wirkungsgeschichte vorgestellt werden. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.10.2020