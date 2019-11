Fränkisches Kabarett-Duo

Markelsheim.Das Kabarett-Duo „Babet & Auguste“, die beiden fränkische Urgewächse, sind mittlerweile weit über die Grenzen Unterfrankens hinaus bekannt und sorgen seit Jahren für beste Stimmung in ihren meist ausverkauften Veranstaltungen. So gastieren sie nun nochmals, aufgrund des positiven Zuspruches – mit ihrem drittem Programm, gemäß dem Motto „Mir sän dabei!“ – in Markelsheim. Am Sonntag, 17. November, heißt es in der Weinscheune Gundling Bühne frei für einen vielversprechenden Kabarettabend. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr mit einer Winzerbrotzeit, die im Eintritt enthalten ist.

In einem amüsanten Streifzug – rückwärts durchs Leben – philosophieren und plaudern die beiden in die Jahre gekommenen Damen im deftigen fränkischem Dialekt über „Gott und die Welt“.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Weinscheune Gundling. pm

