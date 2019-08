Fotografieren wie die Profis

Bad Mergentheim.In einem Fotokurs mit Manfred Huber, dem Gewinner des Wetterfotos 2018 der Landesschau Baden-Württemberg, kann man alles erlernen, was man benötigt, um tolle Bilder zu machen.

Der Kurs findet am Freitag, 27. September, von 18 bis 21 Uhr sowie am Samstag, 28. September, von 9.30 bis 16 Uhr statt. Inhalte sind unter anderem die Anwendung von ISO, Blende und Belichtungszeit sowie die Gestaltung des Schärfebereichs, Langzeitbelichtung, Bildgestaltung, Lichtwert oder die Steuerung der Bildhelligkeit. Geeignet ist der Kurs sowohl für Einsteiger als auch für diejenigen, die schon länger fotografieren und Neues dazulernen möchten. In kurzen Übungen wird zunächst in die Theorie des Fotografierens eingeführt. Der Hauptteil des Kurses wird dann die Praxis sein. Gemeinsam wird Bad Mergentheim und Umgebung erkundet und die Theorie in der Praxis angewandt.

Mitgebracht werden sollte eine System- oder Spiegelreflexkamera mit der Möglichkeit ISO, Blende und Belichtungszeit manuell einzustellen. Anmeldung bei der Katholischen Erwachsenenbildung Dekanat Mergentheim unter Telefon 07931 / 9689743 oder unter der E-Mail-Adresse keb.mergentheim@drs.de. keb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.08.2019