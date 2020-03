Foto-Journalisten im rechtlichen Spannungsfeld

Bad Mergentheim.„Das ist ja meine Schwester!“ Darf so ein Foto in der Zeitung und auf der Internetseite der Tageszeitung veröffentlicht werden?

Ein Foto, erschienen in den Fränkischen Nachrichten, löste in einer Unterrichtsstunde im Fach Medienkunde in der Klasse 5c im Deutschorden-Gymnasium (DOG) Fragen aus. Das Thema lautete „Schutz persönlicher Daten bei der Benutzung des Internets“.

Zufällig auf Foto gestoßen

Zufällig waren einige Schüler auf dieses Foto gestoßen, in einem Brief fragten die Fünftklässlerinnen Hannah und Maren bei der Redaktion nach, wie sich die Veröffentlichung mit dem Datenschutz vereinbaren lässt? Erfolgreich: Wenige Tage später meldete sich Sascha Bickel, Lokalredakteur der FN in Bad Mergentheim, telefonisch im DOG und erklärte sich bereit, in die nächste Klassenstunde der 5c zu kommen, um mit den Schülern den Fall zu diskutieren. Gut vorbereitet wartete die ganze Klasse im Stuhlkreis auf die besondere Stunde. Es war eine Musterstunde zum Thema „Presse und Demokratie“. Anschaulich und für Elfjährige verständlich erläuterte Sascha Bickel das Spannungsfeld, in dem Journalisten arbeiten. Es gelte ganz klar: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ So steht es in Artikel 1 des Grundgesetzes. Aber: „Jeder hat auch das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu informieren. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“ Das garantiert Artikel 5 des Grundgesetzes.

Also können sich sowohl die Datenschützer, die die Würde des Menschen verletzt sehen, als auch die Verteidiger der Pressefreiheit auf das Grundgesetz berufen. Anhand einiger Pressefotos zeigte Sascha Bickel, was dieser Interessenkonflikt für die tägliche Arbeit eines Journalisten bedeutet. Über jedes einzelne Foto wurde in der Klasse diskutiert, wie das die Redakteure, so Sascha Bickel, auch machten, bevor eine neue Ausgabe der FN erscheine. Fazit am Ende der Diskussion: Wer sich in einem öffentlichen Raum aufhält, kann von Journalisten fotografiert werden, beispielsweise auf dem Bad Mergentheimer Marktplatz oder am Brandenburger Tor in Berlin.

Eine zufällig vorbeilaufende Person dürfe jedoch nur als Beiwerk auf dem Foto zu erkennen sein. Eine Großaufnahme der Person von vorne müsse dagegen vor einer Veröffentlichung mit dieser abgeklärt werden. Bei Minderjährigen müssten die Eltern um Erlaubnis gefragt werden. Grundsätzlich achte der Pressefotograf darauf, dass die Würde von Personen, insbesondere wenn sie erkennbar sind, möglichst nicht verletzt wird. Dies ist auch im „Pressekodex“ so festgelegt. Dieser Kodex ist eine Sammlung von Grundregeln, wie sich gute Journalisten verhalten sollen.

Den Schülern empfahl Sascha Bickel, auch bei Fotos im Privatbereich oder von Mitschülern immer vor einer Veröffentlichung (in sozialen Netzwerken) darüber nachzudenken, ob hier die Würde der fotografierten Person verletzt werde, denn der Fotograf (bei Minderjährigen dessen Eltern) müsse stets für seine Veröffentlichungen gerade stehen.

Viel zu kurz war die noch verbleibende Zeit, die für die Beantwortung vieler weiterer Fragen der Schüler zur Zeitung allgemein zur Verfügung stand. dog

