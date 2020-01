Förderung jetzt noch beantragen

Bad Mergentheim/Main-Tauber-Kreis.Die Sportvereine im Sportkreis Mergentheim können noch bis 15. Januar Jugendsportfördermittel beantragen, teilt der Sportkreis Mergentheim mit. Geld sei für eine gute Jugendarbeit in den Sportvereinen nicht das Wichtigste, heißt es in der Pressemitteilung, aber es erleichtere in vielen Fällen die Durchführung von Projekten enorm.

Nur für Jugendarbeit

Aus diesem Grund sollten die Sportvereine im Sportkreis Mergentheim die Möglichkeit nutzen und die vom Main-Tauber-Kreis zur Verfügung gestellten Jugendsportfördermittel beantragen.

Die Mittel seien ausschließlich für die Vereins- und Verbandsjugendarbeit bestimmt.

Antragsfrist für das vergangene Jahr ist der 15. Januar. Die Anträge sind schriftlich an die Sportjugend Mergentheim, Wachbacher Straße 52, zu richten. Vereine, die ihren Antrag nicht fristgerecht einreichen, können bei der Zuteilung der Jugendsportfördermittel 2019 nicht berücksichtigt werden, heißt es in dem Schreiben weiter.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.01.2020