„FN Ladies Lounge“ verspricht viel Genuss

Mode, Schönheit, Fitness, Wellness, Gesundheit, Lifestyle und Genuss stehen bei der „FN Ladies Lounge“ am Donnerstagabend, 2. April, in der Wandelhalle der Kurstadt im Vordergrund.

Bad Mergentheim. Es soll ein Wohlfühlabend für Ladies werden. Sich treffen, gemeinsam Spaß haben, sich austauschen, miteinander plaudern und genießen, sich beraten, verwöhnen und inspirieren lassen – das alles soll die „FN Ladies Lounge“ bieten und ermöglichen. Der Kartenvorverkauf läuft und schon über 600 Interessierte haben zugegriffen.

„Ein Ausrufezeichen“

„Die Ladies Lounge setzt ein weiteres Ausrufezeichen im Veranstaltungskalender der Stadt Bad Mergentheim mit modischen und trendigen Akzenten! Die FN als Initiator und Veranstalter möchten mit starken Partnern aus der Region ganz bewusst einen Life-Style-Abend in Bad Mergentheim etablieren, der sich an junge und junggebliebene Ladies und Frauen richtet mit dem Blick für das Schöne und einem Programm für alle Sinne“, sagt Michael Wünsch, Leiter FN-Marketing und FN-Reisen: „Genuss und Gaumen kommen nicht zu kurz, die Modenschauen und aktuelle Tipps und Trends der Aussteller sind beste Garanten für einen kurzweiligen Abend mit Special Guest Marc Terenzi. Moderiert wird der Abend von Michael Angerer, der bereits mit großem Erfolg dieses Format in Bayreuth durchführt. Ein DJ wird zudem für Unterhaltung sorgen.“

„Wir feiern das Leben“

Johannes Kuhn freut sich auf die neue Veranstaltung: „Das Modehaus Kuhn wird die Modenschau getreu dem Motto ihrer aktuellen Werbekampagne ’Wir feiern das Leben’ mit eleganten Abendkleidern für die Damen und festlichen Anzügen für die Herren gestalten. Diese macht Lust auf den Frühling und die anstehenden Festivitäten. Das eine oder andere Kleid kann auch gleich anprobiert und mitgenommen werden.“

Kuhn wünscht sich, dass die Ladies Lounge den Erlebnischarakter der Kurstadt stärkt und auf ein neues Niveau hebt und er verspricht: „Die Modenschau wird das absolute Highlight des Abends. Unsere elegante Mode wird dem Abend das besondere Etwas verleihen und die Damen auf Wolke 7 schweben lassen.“ Mit von der Partie ist auch Augenoptik Traut. „Wir als Unternehmer müssen Bad Mergentheim als Einkaufsstadt attraktiv machen, indem wir die neuesten Trends, in unserem Fall die neue aktuelle Brillenmode zeigen, wie sie auch in den bekannten Metropolen angeboten wird. Bad Mergentheim muss eine attraktive Einkaufsstadt für unsere Bevölkerung sein und bleiben, dafür müssen wir auch mal etwas Besonderes bieten“, meinen Cornelia und Alexander Traut. Es gehe an diesem Abend darum, die Ladies zu begeistern, Einkaufserlebnisse zu schaffen und modische Trends zu zeigen, direkt vor Ort in einer ganz ungezwungenen und netten Atmosphäre.

„Wir, das Autohaus Fahrbach, werden die neue Generation der Elektromobilität vorstellen. Jetzt besonders interessant durch den neuen Elektrobonus in Höhe von 6000 Euro“, sagt Nadja Fahrbach. Der neue Renault Zoe und der neue Seat Mii werden präsentiert und „wir freuen uns auf einen netten Abend mit tollen Gesprächen“.

Sybille Singer, die Chefin von Sybille Singer Intercoiffure, ergänzt: „Auf der Bühne werden wir mehrere Modelle präsentieren, die einen organischen Haarschnitt und eine organische Haarfarbe tragen. An unserem Stand werden wir beraten und zeigen was unser Salon lebt. Wir sehen unseren Beruf als echtes und vertrauenswertes Handwerk am Menschen. Wir betrachten das Haar als etwas Lebendiges. Es lebt, es atmet und es hat einen eigenen Charakter. Es wünscht sich Aufmerksamkeit. Als erster Salon im Taubertal bieten wir organische Haarfärbetechniken und organische Schnitttechniken an. Ein organischer Haarschnitt garantiert mindestens die doppelte Haltbarkeit gegenüber herkömmlichen Haarschnitten und verspricht Spaß mit dem eigenen Look und Vorfreude auf den nächsten Friseurbesuch.“

Exklusive, kreative Produkte wie Raumdüfte, Accessoires, Kleinmöbel und Textilien, „die wir mit Liebe zum Detail aussuchen und fertigen um Ihren Lebensraum zu bereichern“ werden Sabine Gleiter und Susanne Ertl von Stil 5 an diesem Abend vorstellen: „Die Gäste dürfen sich auf einen schönen Abend mit verschiedenen Ausstellern freuen.“ Neue Inspirationen könne man gewinnen und den eigenen Stil neu entdecken. „Herzmoment Brautmode“ ist ebenfalls mit dabei. Sandra Hörner erklärt: „Wir präsentieren unser Brautmodengeschäft in Form eines modern gestalteten Messestandes mit Wohlfühlatmosphäre und bringen zahlreiche Traumkleider aus der aktuellen Kollektion mit. Zukünftige Bräute, Brautmütter und Trauzeugen sind eingeladen, sich bei uns mit Herz und Sachverstand zum Traumkleid beraten zu lassen.“

Schmuck-Trends

Eine Schmuck-Kollektion von der Firma Schmuckwerk aus Ratingen präsentiert Claudia Hoffmann-Winkler von der Creativen Goldschmiede an diesem Abend. Auch sie steht gerne für Beratungsgespräche zur Verfügung.

„Wir dürfen uns gemeinsam mit den Markelsheimer Weingärtnern um das leibliche Wohl der Gäste kümmern. Mit spritzigen Secco-Kreationen, fruchtig-frischen Genusslimonaden und frisch gebrühten Kaffeespezialitäten sowie Leckereien aus der Bundschu-Küche wollen wir das kulinarische i-Tüpfelchen auf der Ladies Lounge setzen“, kündigt Ralf Bundschu für das gleichnamige Hotel-Restaurant in der Kurstadt an: „Wir freuen uns auf ein neues Konzept hier in Bad Mergentheim mit vielen Besuchern in bester entspannter Stimmung.“

Ihren Beitrag leisten – wie erwähnt – auch die Markelsheimer Weingärtner. Ausgewählte Weine und prickelnder Sekt werden ausgeschenkt. „Als weiteres Highlight präsentieren wir unseren Gästen eine kleine Aromabar“, teilt Verena Ruck, Leiterin Marketing und Verkauf, mit und fügt noch an: „Die kulinarische Komponente ist für das Gelingen einer Veranstaltung unabdingbar. Aus diesem Grund möchten wir mit unseren Weinen unvergessliche Genussmomente schaffen und damit den Abend perfekt abrunden.“

MYO-Performance beteiligt sich ebenfalls an der Ladies Lounge: „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen an ihr gewünschtes Gesundheits- oder Fitnessziel zu bringen und sie in ein gesünderes und vitaleres Leben zu begleiten.“

Hochwertige Partner

Michael Angerer von der Nord-Süd-Programm GmbH & Co. KG, der das Event zusammen mit den Fränkischen Nachrichten auf die Beine stellt, freut sich, so viele hochwertige Partner an Bord zu haben, die für Genuss und Erlebnis sorgen. Als Stargast schaut – wie bereits angekündigt – auch noch Sänger Marc Terenzi in Bad Mergentheim vorbei.

