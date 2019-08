Firma Akon Aktivkonzept erneut zum Branchensieger gekürt

Bad Mergentheim.Die Bad Mergentheimer Firma Akon Aktivkonzept ist erneut Branchensieger im Bereich „Gesundheits- und Wellnesurlaub“. Auch 2019 erhielt man die „Höchste Weiterempfehlung“ beim Deutschlandtest von „Focus Money“.

Breit angelegt

Im Auftrag von „Focus Money“ und „Deutschland Test“ wurde auch in diesem Jahr eine breit angelegte Studie zum Weiterempfehlungsverhalten von Kunden durchgeführt.

Zu analysieren galt es, welche Unternehmen ihre Kunden zu Weiterempfehlungen und Lobeshymnen im Freundes- und Bekanntenkreis veranlassen.

Wenn Kunden schwärmen

„Wo die Kunden ins Schwärmen kommen“, heißt es in der Überschrift der Veröffentlichung in der aktuellen Focus Ausgabe 33/2019 vom 10. August.

Dabei erzielte Akon Aktivkonzept wie bereits im Vorjahr in der Kategorie „Gesundheits- und Wellnessurlaub“ erneut die höchste Weiterempfehlungsquote aller Anbieter in Deutschland.

Insgesamt wurden deutschlandweit 1682 Anbieter aus 167 Branchen mit insgesamt mehr als 623 000 Kundenurteilen von Verbrauchern bewertet, die in den letzten 24 Monaten dort Kunden waren.

Mit dem Sieg in dieser Kategorie unterstreicht Akon Aktivkonzept laut Pressemitteilung damit nicht nur seine Führungsposition im Segment der präventiven Gesundheitsreisen mit Krankenkassenzuschuss, sondern auch seine Kompetenz im ergänzenden Produktbereich der „Akti-Plus Wellness- und Kurzreisen“ (Reisen ohne Kassenzuschuss), der im vergangenen Jahr nochmals weiter ausgebaut wurde.

Bei Akon freut man sich über diese Auszeichnung besonders, da die Studie seitens der Wissenschaftler unabhängig ohne jegliche Kenntnis aller bewerteten Unternehmen erfolgte und diese ausschließlich die Erfahrungen und Weiterempfehlungen der Kunden/Endverbraucher widerspiegelt.

„Großes Lob“

„Ein großes Lob geht an unsere engagierten Mitarbeiter und Kursleiter sowie die zahlreichen Akon-Partnerhotels an über 150 Standorten in Deutschland und Europa, die täglich hervorragende Arbeit leisten und zu diesem Ergebnis ebenfalls beigetragen haben“, sagt Akon-Geschäftsführer und Inhaber Dominik Möhler. pm

