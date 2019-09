Finals stellen herausragende Nachwuchsarbeit unter Beweis

Bad Mergentheim.Bereits in der Medenrunde 2019 hatte der TC RW Bad Mergentheim mit fünf Jugendmannschaften teilgenommen. Die Kids U 12 waren in der Kreisstaffel eine Klasse für sich und holten unangefochten die Meisterschaft. Auch die Juniorinnen war in der Bezirksliga die Meisterschaft nicht zu nehmen. Die übrigen Jugendmannschaften verbuchten vordere Plätze – eine großartige Medenrunde der TC-Jugend.

Bei der Jugendmeisterschaft 2019 maßen sich die Jugendlichen jetzt gegenseitig. Gespielt wurde in sechs Konkurrenzen – Midcourt U 12, Mädchen, Knaben, Junioren B und Junioren/Juniorinnen. Bei den Jüngeren wurde auf 30 Minuten und bei den Älteren (Junioren A) auf 45 Minuten gespielt. Die Spiele waren bei diesem Modus eng, ein oder zwei Punkte entschieden oft das ganze Match und es kam auch zu der einen oder anderen Überraschung.

Die TC-Trainer Michael Haller, Juri und Michael Bastron zeigten sich mit dem erlernten Tennisspiel ihrer Schützlinge zufrieden. Besonders in den letzten Runden waren alle Spiele hart umkämpft.

Beim Midcourt gewann Jana Bastron knapp gegen Julian Vogel mit 6:5. Bei den Knaben gab es eine sehr spannende und ausgeglichene Konkurrenz.

Bis zur letzten Runde hatten alle Teilnehmer noch die Chance auf den Titel. In einem hochklassigen Spiel besiegte letztlich Yannik Leber Julian Felk mit 6:2 und sicherte sich den Titel des Jugendmeisters 2019. Julian Felk wurde durch ein 5:3 gegen Leon Bastron Vizemeister. Den dritten Rang erreichten bei den Knaben Filip Repp vor den Platzierten Leon Bastron, Levi Kiesling, Lukas Walter und Nikita Repp.

Bei den Mädchen gewann Melina Schnabel das hart umkämpfte Finale mit 3:1. Auf den folgenden Rängen kamen Lara Steuerwald, Melissa Deisling und Marina Jost. Bei den Junioren B gewann Julius Knauff gegen Denis Krüger knapp mit 6:5. Tim Steuerwald und Louis Reitzle erreichen die Plätze drei und vier. Anastasia Cvisic hatte gegen ihre Schwester Andela mit 6:5 in einem hochklassigen und spannenden Match, das die Zuschauer begeisterte, das bessere Ende knapp für sich. Jugendmeister bei den Junioren A wurde Dominik Schnabel mit einem überzeugenden 7:3 gegen Elias Kiesling. Luca Lauer landete auf dem dritten Rang.

Abschließend nahmen die TC-Trainer mit dem Vorsitzenden Manfred Throm die Siegerehrung vor. Eine auf hohem spielerischen Niveau stehende Jugendmeisterschaft fand damit einen harmonischen Abschluss. Die Meisterschaft machte einmal mehr die herausragende Jugendarbeit des TC RW Bad Mergentheim deutlich. tcrw

