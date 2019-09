Finale wird ausgetragen

Bad Mergentheim.Und wieder fliegen die Späne im Wildpark Bad Mergentheim. Beim großen Finale der neunten Deutschen Meisterschaften am Samstag, 7., und Sonntag, 8. September, kann man spektakuläre Motorsägenkunst auf dem Veranstaltungsgelände des Wildparks, rund um Erdhaus und Waldhütte, erleben. Es gibt ein buntes Familienprogramm und mit etwas Glück kann man eine geschnitzte Bank aus massiver Eiche gewinnen.

Fast schon traditionell fliegen im Wildpark Bad Mergentheim zum Ende der Sommerferien bei choralem Motorengeheul unzähliger Motorsägen die Späne. Zusammen mit den „Chainsaw-Brothers“, veranstaltet der Wildpark wieder ein Erlebnis für Freunde grober oder ganz feiner Schnitzkunst. Die besten Kettensägenschnitzer des Jahres, die sich in mehreren Qualifikationsdurchgängen während der vergangenen Monate qualifiziert haben, stehen sich nun an zwei Tagen im großen Finale gegenüber. An beiden Tagen werden von 9 bis 18 Uhr durchgängig Bankgarnituren und Figuren für Haus und Garten gesägt, die man auch käuflich erwerben kann.

Besonderes Highlight ist eine Verlosung am Sonntag. Als Hauptgewinn gibt es eine massive Eichenholz-Bank – ein Unikat, natürlich mit der Motorsäge gefertigt. Außerdem warten viele weitere Gewinne auf alle Teilnehmer. Mitmachen können alle Besucher der Veranstaltung oder des Wildparks kostenlos.

Beim Showsägen kann man beobachten, wie künstlerische Figuren entstehen und man kann mit den Künstlern ins Gespräch kommen oder man legt selbst Hand an. Ob Axtwerfen, Baumklettern, Sägen mit der Hobelzahnsäge und Basteln mit dem WiPaKi-Team, für jedes Alter besteht die Möglichkeit, Mut und Geschick zu beweisen und dem Alltag zu entfliehen.

Wer kräftig mitmacht (oder wer aufmerksam zuschaut), kann sich wie gewohnt mit allerlei Leckereien stärken.

Das Carving-Event findet auf dem Veranstaltungsgelände des Wildparks statt. Ein kostenloser Buspendelverkehr vom Eingang zur Veranstaltung kann genutzt werden. Kinder unter 15 Jahren haben freien Eintritt. Alle Wildparkbesucher (inklusiv Jahreskartenbesitzer) erreichen die Veranstaltung kostenfrei über den Rundweg des Parks.

Öffnungszeiten: Bis 5. November täglich geöffnet von 9 bis 18 Uhr (letzter Einlass 16.30 Uhr). Weitere Informationen erhält man beim Wildpark unter Telefon 07931/563050 oder unter www.wildtierpark.de.

