Fielmann AG investiert rund 900 000 Euro in der Kurstadt

Bad Mergentheim.Die Fielmann AG investiert rund 900 000 Euro in der Bad Mergentheimer Innenstadt. Die Filiale des Hamburger Konzerns, der europaweit Augenoptik- und Brillen-Fachgeschäfte betreibt, zieht vom Marktplatz, Ecke Burgstraße, in die Kirchstraße 1, Ecke Mühlwehrstraße, um künftig mehr Platz zu haben. Bis Ende 2019 war an dieser Stelle das Traditionsgeschäft Schuhhaus Schneider zu finden. Es wurde vom

