Feuerwehreinsatz: Küchenbrand in Wachbach

Wachbach.35 Einsatzkräfte der Feuerwehrabteilungen „Kernstadt“, Wachbach und Hachtel rückten am Donnerstag, gegen 22 Uhr, in die Schafsteige aus, weil ein 64-Jähriger einen Topf mit Öl auf dem Herd vergessen hatte. Nachdem der Betroffene den Topf auf die angeschaltete Herdplatte gestellt hatte, begab er sich auf die Terrasse. Während seiner Abwesenheit erhitze sich das Öl so stark, dass es zu brennen und stark zu qualmen begann. Der Mann versuchte das Feuer noch selbst zu löschen, was ihm aber nicht gelang. Die Feuerwehr erledigte dies. Der Mann musste im Krankenhaus behandelt werden. Drei weitere Familienangehörige wurden sicher ins Freie gebracht und das Haus intensiv belüftet. sabix/Bild: Sascha Bickel

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019