Feuer durch Silvesterrakete

Bad Mergentheim.Vermutlich durch eine Silvesterrakete wurde am Mittwoch um 0.10 Uhr in der Bad Mergentheimer Lenaustraße auf dem Balkon eines Hochhauses Müll in Brand gesetzt.

Das Feuer entstand nach ersten Polizeiangaben auf dem Balkon des vierten Obergeschosses. Durch den Brand wurde die Hausfassade leicht beschädigt. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit zirka 30 Mann und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war vorsorglich ebenfalls mit einem Rettungswagen vor Ort. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.01.2020