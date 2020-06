Bad Mergentheim.„Fest verwurzelt sein“ ist der Titel eines meditativen Spaziergangs mit Schwester Kathrin Prenzel (osf). Gemeinsam kann man miteinander einen Weg gehen – im Schweigen und gelenkten Austausch. Der Rundweg führt durch den Kurpark und die angrenzenden Gebiete. Die Kurzimpulse bei den Wegstationen regen an, die Wahrnehmung zu schärfen und das sprießende Leben in der Natur aufzunehmen. Dies gibt auch Anregungen für das eigene Leben. Treffpunkt ist an der Fontäne vor dem Haus des Kurgastes im Kurpark. Bei Regen gibt es als Ersatzprogramm „Schritte der Achtsamkeit“ im Kurseelsorge-Sprechzimmer. Der Treffpunkt bleibt derselbe.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.06.2020