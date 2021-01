Fehlendes Internet im Neubaugebiet

Bad Mergentheim/Wachbach.Die SPD-Fraktion zeigt sich verärgert darüber, dass es im Wachbacher Neubaugebiet „Schaufelberg V, Abschnitt 2“ bis heute kein Internet gibt. Stadtrat Jordan Murphy trug das Thema im Gemeinderat vor und erinnerte daran, dass bereits im Dezember 2017 – also vor drei Jahren – mit der Vergabe der 22 Bauplätze im dortigen Neubaugebiet begonnen wurde. Auf Anfrage vom 17. Januar 2021 (Antwort vom 22. Januar) habe die Stadtverwaltung der SPD bestätigt, dass bei der Verlegung der Kabelverbindungen im Auftrag der Telekom ein Fehler unterlaufen ist und deshalb weitere Tiefbauarbeiten zur Fehlerbehebung notwendig sind. Hier müsse jetzt endlich etwas passieren, so Murphy. Oberbürgermeister Udo Glatthaar bedauerte die Situation sehr und bezeichnete sie selbst als „untragbar“. Man sei im ständigen Gespräch mit der Telekom, doch leider gehe es nicht schnell genug voran. Man bleibe, so der OB, aber dran. sabix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.01.2021